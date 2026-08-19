Así quedó la Luna tras el impacto del cohete de SpaceX: NASA revela imágenes

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El impacto en la Luna lo registró el LRO. Foto: AFP/NASA GODDARD/INTUITIVE MACHINES

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés)reveló nuevas imágenes del cráter que dejó en la Luna la colisión de un cohete de SpaceX a inicios de agosto. Las fotografías fueron captadas por el Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO) entre el 11 y el 12 de agosto.

Las imágenes muestran el impacto causado por la parte superior del Falcon 9 de SpaceX en la superficie lunar. La colisión se produjo el miércoles 5 de agosto.

Científicos de la agencia espacial de Estados Unidos determinaron que el cráter tiene 18 metros de ancho y menos de 3 metros de profundidad, de acuerdo con la longitud de su sombra.

¿Cómo quedó el cráter en la Luna?

Foto: AFP/NASA GODDARD/INTUITIVE MACHINES

El Falcon 9 fue lanzado en enero de 2025. Transportaba el módulo Blue Ghost 1 de Firefly Aerospace, una misión privada que logró un alunizaje suave en la Luna.

La agencia especial coreana ya había publicado imágenes del sitio del impacto el pasado 6 de agosto.

El LRO, en funcionamiento desde 2009, da la vuelta a la Luna de polo a polo cada dos horas, mientras que la Luna gira bajo él.

Foto: AFP/NASA GODDARD/INTUITIVE MACHINES

Las imágenes capturaron varios ángulos que mostraron distintas características, como vetas más claras y más oscuras extendiéndose alrededor del cráter.

En un comunicado, la NASA explicó que las vetas oscuras “están formadas por polvo superficial y rocas alteradas durante mucho tiempo por el viento solar, los rayos cósmicos galácticos y los impactos de micrometeoritos”, que fueron expulsados por la colisión desde unos 45 centímetros por debajo de la superficie.

Las vetas más claras que bordean el borde del cráter eran material reciente excavado desde capas más profundas del subsuelo.

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