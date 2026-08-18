¿Un famoso te manda mensajes? Podría ser la estafa del “Artista Enamorado”

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Implementa medidas de seguridad para evitar caer en este fraude. Foto: IA

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) alertó a usuarios de internet por la estafa del “Artista Enamorado”.

La dependencia capitalina explicó que, en dicho engaño, “los ciberdelincuentes aprovechan el uso masivo de redes sociales y la interacción entre artistas, figuras públicas y sus seguidores“.

“Suplantan la identidad de celebridades para cometer fraudes mediante una modalidad conocida como la estafa del ‘Artista Enamorado’”, destacó la corporación a través de la Unidad de la Policía Cibernética.

¿En qué consiste la estafa del “Artista Enamorado”?

Como parte del engaño, los estafadores crean perfiles falsos o comprometen cuentas para hacerse pasar por cantantes, actores, deportistas o influencers, para establecer una relación de confianza con sus víctimas.

En su modus operandi, los delincuentes hacen creer a los usuarios que fueron elegidos entre sus seguidores o que buscan una comunicación más privada fuera de la plataforma.

“A partir de ese momento inician conversaciones frecuentes con el propósito de generar un vínculo emocional y fortalecer la confianza”, resaltó la SSC.

Como siguiente paso, manifiestan un supuesto interés sentimental en el que expresan afecto y prometen encuentros personales o incluso una relación amorosa en el futuro.

Una vez que la víctima cae en la manipulación emocional, comienzan las solicitudes de dinero con el pretexto de problemas legales, gastos médicos, boletos de viaje, envío de regalos, pagos de aduanas o membresías exclusivas para continuar la comunicación.

También, como ha sucedido en otros casos, solicitan datos personales, documentos de identificación, información bancaria o códigos de verificación que posteriormente pueden ser utilizados para cometer robo de identidad o acceder a otras cuentas.

Medidas de seguridad para no caer en la estafa del “Artista Enamorado”

Para prevenir que la ciudadanía caiga en este tipo de fraudes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recomendó las siguientes medidas de seguridad:

Desconfiar de mensajes privados enviados por supuestas celebridades que establezcan contacto de manera inesperada

enviados por supuestas celebridades que establezcan contacto de manera inesperada Verificar que los perfiles pertenezcan realmente a la persona , si cuentan con insignias oficiales de verificación y comparando la información con sus perfiles oficiales

, si cuentan con insignias oficiales de verificación y comparando la información con sus perfiles oficiales Evitar continuar conversaciones en aplicaciones de mensajería externa s cuando un contacto desconocido lo solicite

s cuando un contacto desconocido lo solicite Nunca enviar dinero, tarjetas de regalo, criptomonedas o realizar transferencias por petición de personas que únicamente conoces a través de internet

por petición de personas que únicamente conoces a través de internet No compartir datos personales, información bancaria, documentos oficiales, contraseñas ni códigos de verificación recibidos por SMS

recibidos por SMS Mantener una actitud crítica ante declaraciones de amor , promesas de encuentros personales o solicitudes de ayuda económica

, promesas de encuentros personales o solicitudes de ayuda económica Realizar búsquedas inversas de imágenes c uando sospeches que las fotografías de un perfil pudieran haber sido tomadas de internet

Configurar la privacidad de tus redes sociales para limitar la información personal visible al público

Activar la autenticación en dos pasos en cuentas para fortalecer su seguridad y reducir el riesgo de accesos no autorizados

Reportar y bloquear los perfiles que suplanten la identidad de artistas, deportistas, influencers u otras figuras públicas.

que suplanten la identidad de artistas, deportistas, influencers u otras figuras públicas. Conversar con familiares y amigos sobre este tipo de fraude para evitar que más personas sean víctimas de la manipulación emocional

para evitar que más personas sean víctimas de la manipulación emocional Si se realizó algún depósito o se compartió información sensible , comunicarse de inmediato con el banco en cuestión para solicitar medidas de protección y modificar contraseñas de las cuentas que pudieran estar comprometidas

, comunicarse de inmediato con el banco en cuestión para solicitar medidas de protección y modificar contraseñas de las cuentas que pudieran estar comprometidas Conservar capturas de pantalla, enlaces, nombres de usuario y cualquier otra evidencia relacionada con el fraude para facilitar la denuncia y las investigaciones correspondientes

Finalmente, la Policía Cibernética destacó que ninguna celebridad solicitará dinero, códigos de seguridad o información bancaria a sus seguidores mediante mensajes privados.

“La admiración no debe convertirse en una oportunidad para el fraude. Verifica siempre la autenticidad de los perfiles y nunca envíes dinero a personas que solo se conocen en internet”, enfatizó la SSC.

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