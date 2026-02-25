Hiperconectividad y soledad: la paradoja de estar siempre en línea pero sentirse aislado

GENERANDO AUDIO...

En la era digital, donde el acceso a internet y a las redes sociales es permanente, la paradoja es cada vez más evidente: nunca habíamos estado tan conectados y, al mismo tiempo, nunca nos habíamos sentido tan solos.

En “A las nueve en Uno” se aborda cómo el uso constante del celular y las redes sociales está transformando la manera en que nos relacionamos. Cris, usuaria de plataformas digitales, confesó que cuando pasa mucho tiempo conectada se siente más sola, pues percibe que las conexiones no son reales. En contraste, Pau reconoció que aunque el teléfono puede ser una forma de evadir la soledad, también le permite mantenerse en contacto con su familia que vive lejos. La pregunta es inevitable: ¿con cuántas personas hablamos al día y con cuántas realmente conectamos?

La psicóloga Viviana González advirtió que hoy se tiende a idealizar las relaciones por el número de likes o contactos digitales, reduciendo la convivencia real. Por su parte, Patricio Castrejón, director comercial de Xira, señaló que pasamos alrededor de ocho horas diarias conectados y que la Generación Z revisa su celular entre 150 y 200 veces al día, muchas veces sin un propósito claro. Los especialistas coinciden: el problema no es estar conectados, sino cómo, para qué y por cuánto tiempo, por lo que recomiendan establecer límites y priorizar los momentos de convivencia presencial.

