Japón presenta a Buddharoid, el monje robot que da consejos espirituales con inteligencia artificial

Investigadores japoneses presentaron un monje robótico impulsado por inteligencia artificial (IA), al que denominaron Buddharoid y el cual sería capaz de dar consejos espirituales e, incluso, podría paliar la escasez de bonzos en el futuro, según retoma la agencia francesa AFP.

El robot humanoide fue entrenado especialmente en escrituras budistas y puede responder a preguntas que los fieles a veces no se atreven a hacer a una persona, explicó este miércoles la Universidad de Kioto, Japón.

Conoce a Buddharoid, el monje robótico budista

Buddharoid es un pequeño humanoide bípedo con la habilidad de comunicarse oralmente y creado por Seiji Kumagai, profesor en el Instituto para el Futuro de la Universidad de Kioto.

Esta androide, presentado el martes 24 de febrero en un templo, todavía no tiene cara; sin embargo, viste un hábito gris y es capaz de juntar las manos en señal de oración.

Sentado en una silla, Buddharoid le dio consejos a una periodista para calmar su torbellino mental, según precisó la agencia francesa de noticias.

“El budismo enseña que no hay que seguir ciegamente los pensamientos ni apresurarse”, declaró con voz grave a la reportera de la cadena NHK. “Una de las maneras consiste en calmar la mente y deshacerse de esos pensamientos”, añadió.

Cabe destacar que el experto ya había creado chatbots religiosso como “BuddhaBot“, utilizando modelos de Open AI, responsable de ChatGPT, de acuerdo con AFP.

Para el monje robótico Buddharoid, Seiji Kumagai instaló el software “BuddhaBotPlus“.

El futuro llega a los templos budistas

AFP detalla que, actualmente, millones de personas de distintas confesiones utilizan chatbots religiosos, por lo que un robot humanoide con este tipo de softwares eran el siguiente paso natural.

Cabe destacar que Kioto ya cuenta con un androide sin funcionalidades de IA. Se trata de Mindar, que pronuncia sermones; por otro lado, Alemania presentó en 2017 un robot que bendice a los fieles en cinco idiomas.

La diferencia con “Buddharoid” es que combina inteligencia artificial y robótica, ofreciendo consejos espirituales y manteniendo conversaciones religiosas mientras realiza movimientos físicos similares a los humanos.

La Universidad de Kioto es partidaria de evaluar desde un punto de vista ético el uso de estas herramientas en entornos religiosos.

Pero estos humanoides podrían realizar algunas tareas en el futuro debido al envejecimiento de la población y la escasez de mano de obra en el archipiélago.

