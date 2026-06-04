Hot Sale 2026: estos fueron los productos más comprados por los mexicanos

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¿Cuáles fueron los productos más vendidos? Foto: Getty Images | Ilustrativa

El Hot Sale 2026 concluyó el pasado martes 2 de junio después de nueve días de promociones y descuentos en miles de productos disponibles para compra en línea.

Tras la décimo tercera edición de uno de los eventos de eCommerce más importantes del país, ya se conocen cuáles fueron los artículos que más adquirieron los mexicanos durante la campaña.

Como informó Mercado Libre, los artículos adquiridos durante este periodo fueron desde tecnología, artículos de belleza y ropa, entre otros.

¿Cuáles fueron los productos más comprados en el Hot Sale 2026?

Durante este Hot Sale, la plataforma registró más de 30 millones de visitas diarias y más de 7 millones de compradores.

Asimismo, el 2 de junio fue el día de mayor venta, alcanzando su pico de ventas a las 21:00 horas con más de 4 mil 500 artículos vendidos por minuto.

Los productos más vendidos, en valor, fueron:

Consola Nintendo Switch 2

Samsung Galaxy S25 Ultra (256 Gb)

Apple iPhone 17 Pro Max (256 Gb)

Lenovo Laptop Ideapad Slim 3 (Intel Core I5 24gb Ram 1tb SSD)

Sony PlayStation 5 Digital 825 Gb

Mientras que los productos más vendidos en volumen:

L’Oréal Paris Revitalift Ácido Hialurónico Serum

Sérum Anti Imperfecciones Garnier Express Aclara

Birdman Creatina Monohidratada En Polvo

Cerave Gel Limpiador

Aceite Capilar L’Oréal Paris Elvive De Óleo Extraordinario

Por otro lado, las categorías favoritas durante esta edición, por mayor crecimiento, comparado al Hot Sale 2025, en valor fueron televisiones, Libros, Electrodomésticos, Ropa, Cámaras y Video.

Mercado Libre resaltó que, nuevamente, cerró esta fecha comercial con resultados extraordinarios, además de que alcanzó un nuevo récord histórico en México con su mejor semana de todos los tiempos.

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