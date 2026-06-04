¿Lo comerías? Científicos hacen pan con levadura hallada en una momia… ¡de hace 5 mil años!

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¿Te comerías un pan hecho a partir de una momia? | Foto: AFP/Gettyimages

Científicos lograron convertir en pan una levadura encontrada dentro del cuerpo de Ötzi, la famosa momia congelada descubierta en los Alpes en 1991. El sorprendente experimento forma parte de una investigación sobre los microorganismos que aún habitan en el “hombre de hielo“, cuyo cuerpo ha permanecido preservado durante más de 5 milenios.

El descubrimiento llamó la atención de la comunidad científica porque demuestra que algunos hongos microscópicos pudieron sobrevivir durante miles de años en condiciones extremas. Tras varios meses de pruebas, los investigadores consiguieron desarrollar una masa madre con estas levaduras antiguas y ahora incluso estudian la posibilidad de utilizarlas para elaborar cerveza.

¿Cómo encontraron levadura para el pan en el cuerpo de la momia?

Ötzi, conocido también como el “hombre de hielo”, murió hace aproximadamente 5 mil 300 años tras recibir una flecha en la espalda. Su cuerpo fue hallado el 19 de septiembre de 1991 por unos excursionistas en un glaciar situado entre Italia y Austria.

A diferencia de otras momias, sus tejidos conservaron parte de su humedad gracias a un proceso natural de congelación, lo que permitió que numerosas evidencias biológicas llegaran hasta nuestros días en un estado excepcional.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Microbiome, los investigadores identificaron cuatro tipos distintos de levaduras en los intestinos, la piel y el agua generada por el descongelamiento parcial de la momia.

“Lo que no esperábamos era encontrar levadura”, explicó Mohamed Sarhan, autor principal de la investigación. Los análisis genéticos sugieren que estos microorganismos llegaron al cuerpo poco después de la muerte de Ötzi y lograron sobrevivir durante milenios en condiciones extremadamente frías.

“Estas levaduras acompañaron a Ötzi en su largo viaje a través de los milenios”. Frank Maixner, coautor del estudio

¿Cómo lograron hacer pan con una levadura de más de 5 mil años?

Tras aislar los microorganismos, el equipo intentó reproducirlos en laboratorio utilizando temperaturas similares a las de los Alpes. El proceso tomó varios meses y no estuvo exento de dificultades.

El resultado abrió la puerta a nuevos experimentos, entre ellos la posibilidad de elaborar cerveza utilizando estas mismas levaduras adaptadas al frío extremo.

La investigación también reveló la presencia de una bacteria intestinal que prácticamente ha desaparecido de las poblaciones modernas de países industrializados, pero que todavía puede encontrarse en algunas comunidades de África y Sudamérica.

Además, los científicos compararon la microbiota de Ötzi con la hallada en antiguos excrementos conservados en una mina de sal en Austria, descubriendo similitudes que ofrecen pistas sobre la alimentación de las poblaciones de la Edad del Bronce.

Los análisis sugieren que tanto Ötzi como aquellos antiguos mineros consumían más fibra y cereales integrales que las personas actuales.

Para los autores del estudio, estos hallazgos demuestran que el famoso hombre de hielo sigue aportando información valiosa miles de años después de su muerte.

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