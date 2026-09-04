Ig Nobel 2026: leche de cucaracha, calzoncillos enterrados y otros insólitos ganadores 

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Ceremonia del Premio Ig Nobel 2026 en Zúrich Foto: AFP

La edición 36 de los Premios Ig Nobel reconoció a 10 investigaciones científicas que “primero hacen reír a la gente y luego la hacen pensar”, durante una ceremonia realizada este jueves 3 de septiembre en Zúrich, Suiza. Estos galardones son considerados una parodia estadounidense de los Premios Nobel.

Entre los trabajos reconocidos destacan investigaciones tan peculiares como enterrar mil calzones para analizar la salud del suelo, buscar una definición más precisa de qué es un beso o estudiar por qué algunas personas tienen mayor tendencia a robarles dulces a los niños.

La ceremonia, organizada por la revista The Annals of Improbable Research, contó con la participación de varios ganadores del Premio Nobel, entre ellos el físico Michel Mayor, el bioquímico Tim Hunt y la economista Esther Duflo, quienes se encargaron de entregar algunos de los reconocimientos.

Ganadores del Premio Ig Nobel 2026

Cabe mencionar que esta fue la primera vez que la ceremonia se realizó fuera de Estados Unidos después de 35 años. Dentro de sus galardonados se encuentran:

Premio Ig Nobel de Ciencias del Suelo 2026

Fue para Franz Bender, Marcel van der Heijden, Atlant Bieri y Pia Viviani, quienes fueron galardonados por enterrar 1000 pares idénticos de calzones en más de 25 países y desenterrarlos después de dos meses.

El experimento buscó utilizar la descomposición de los calzoncillos de algodón como indicador de la salud del suelo.

Premio Ig Nobel de Biomecánica 2026

Entregado a Matilda Brindle, Catherine Talbot y Stuart West tras idear una definición con mayor precisión de un beso:

Lo definen como: “interacciones no agonísticas que implican contacto oral-oral intraespecífico dirigido con cierto movimiento de los labios/piezas bucales y sin transferencia de alimento”.

Premio Ig Nobel de Economía 2026

Entregado a Paul Piff, Daniel Stancato, Stéphane Côté, Rodolfo Mendoza-Denton y Dacher Keltner. Comprobaron que personas pertenecientes a una clase alta son propensas en mayor medida a robar dulces a niños y ser parte de comportamientos poco éticos.

Premio Ig Nobel de Química 2026 (India, Francia, Japón, EE. UU.)

Entregado a Sanchari Banerjee, Nathan Coussens, François-Xavier Gallat, Nitish Sathyanarayanan, Jandhyam Srikanth, Koichiro Yagi, James Gray, Stephen Tobe, Barbara Stay, Leonard Chavas y Subramanian Ramaswamy.

Fueron reconocidos por descubrir que las proteínas de la leche de las cucarachas vivíparas contienen tres veces más energía que las proteínas de la leche de las vacas.

Premio Ig Nobel de Medicina 2026

Entregado al fallecido Tokuji Unno, gracias a un estudio titulado “Cómo sonarse la nariz: un estudio aerodinámico del acto de sonarse la nariz”.

Premio Ig Nobel de Biología 2026

Entregado a João Miguel Alves-Nunes, Adriano Fellone, Selma Maria Almeida-Santos, Carlos Roberto de Medeiros, Ivan Sazima y Otavio Augusto Vuolo Marques.

Galardonados por realizar un experimento para descubrir qué induce y qué no induce a una serpiente venenosa a morder a un ser humano. Pisaron al reptil suavemente en varias partes y a diferentes temperaturas en momentos distintos del día.

Premio Ig Nobel de Física 2026

Para Randy Hurd, Zhao Pan, Tadd Truscott y Kaveeshan Thurairajah. Premiados por realizar intentos teóricos y experimentales para crear un urinario sin salpicaduras.

Premio Ig Nobel de Tecnología 2026

Fue para Justin Puma, Zhen Yang, Evan Johnston, Zixin Zhang, Xiaoyi Lan, Lingzhi Zhang, Hongyu Hou, Zixin He, Ali Afify, Megan Creighton, Jianyu Li y Changhong Cao.

Se les dio el reconocimiento por utilizar probóscides de mosquitos como boquillas de impresión 3D de alta resolución, un proceso que lleva por nombre “Necroimpresión”.

Premio Ig Nobel del Olfato 2026

Para Ilona Croy, Tomasz Frackowiak, Thomas Hummel y Agnieszka Sorokowskam quienes lograron encontrar pruebas sobre cómo los bebés huelen de maravilla para sus padres, pero los adolescentes no.

Premio Ig Nobel de la Paz 2026

Jaimie Arona Krems, Rebecka Hahnel-Peeters, Laureon Merrie, Keelah Williams y Daniel Sznycer fueron reconocidos por su documentación sobre la valoración a los amigos que son crueles con las personas que nos caen mal.

Creados en 1991 por Marc Abrahams, los Premios Ig Nobel buscan “honrar la imaginación y estimular el interés por la ciencia, la medicina y la tecnología”. Aquí en Uno TV te diremos quiénes fueron los ganadores y cuáles son los insólitos premios que recibieron.

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