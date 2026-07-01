Europa arde: calor extremo deja más de mil muertos y rompe récords históricos en varios países

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Las altas temperaturas en Europa no dan tregua. Foto: Reuters

Europa atraviesa una de las olas de calor más intensas registradas en su historia reciente. Desde el pasado 21 de junio, las temperaturas extremas han dejado más de mil 300 muertes adicionales en distintos países del continente.

Naciones como España, Francia, Alemania, Polonia, República Checa e Inglaterra reportan récords históricos de temperatura, afectaciones en hospitales, escuelas cerradas y presión sobre redes eléctricas, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Uno de los países más golpeados hasta ahora es España, donde autoridades sanitarias confirmaron que solamente durante junio se registraron 1,028 muertes atribuibles al calor extremo.

España supera mil muertes por calor extremo

De acuerdo con datos publicados por el Instituto de Salud Carlos III, con sede en Madrid, durante junio se contabilizaron mil 028 fallecimientos relacionados con altas temperaturas, cifra que representa más del doble frente a junio de 2025, cuando se reportaron 407 muertes.

Además, la agencia meteorológica española Aemet informó que:

El primer semestre de 2026 fue el más cálido jamás registrado en España

La temperatura promedio estuvo 1.6 °C por encima de lo normal

Junio fue el segundo más cálido de toda la serie histórica

El 22 y 23 de junio fueron los días más calurosos registrados en ese mes desde 1950

OMS alerta más de mil 300 muertes en Europa

La gravedad del fenómeno llevó a la OMS a emitir una alerta este fin de semana.

Su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que desde el 21 de junio se registraron más de mil 300 muertes adicionales en Europa vinculadas a las temperaturas extremas.

Además alertó que actualmente:

150 millones de personas viven bajo calor extremo

Escuelas permanecen cerradas en distintas regiones

Redes eléctricas comienzan a colapsar por la demanda energética

“El estrés por calor suele denominarse el asesino silencioso”, advirtió Tedros.

Alemania, Polonia y República Checa rompen récords históricos

Las temperaturas extremas continúan avanzando hacia el este del continente.

Este fin de semana varios países reportaron máximas nunca antes vistas.

Entre los registros más altos destacan:

República Checa: 41.9 °C en Doksany

41.9 °C en Doksany Alemania: 41.7 °C en Drewitz

41.7 °C en Drewitz Polonia: 40.5 °C en Slubice

40.5 °C en Slubice Suiza: 39 °C en Basilea

De acuerdo con proyecciones citadas por AFP, al menos 191 millones de personas podrían enfrentar temperaturas iguales o superiores a 35 °C.

Francia reporta exceso de muertes y preocupación en hospitales

En Francia, autoridades sanitarias informaron que desde el 24 de junio se registraron alrededor de mil muertes más de lo habitual.

La incidencia afecta principalmente a personas mayores.

Además:

Las muertes en domicilios aumentaron 40%

Persisten temperaturas superiores a 40 °C en varias regiones

Hospitales mantienen vigilancia especial sobre adultos mayores

El jefe de urgencias del Hospital Pompidou de París, Philippe Juvin, advirtió que el balance final podría ser “muy, muy grave”.

Reino Unido vive junio más cálido en más de 140 años

La ola de calor también golpeó al Reino Unido.

La agencia meteorológica Met Office confirmó este miércoles que Inglaterra registró el junio más cálido desde que comenzaron los registros en 1884, con una temperatura media de 17.1 °C.

Entre los efectos reportados destacan:

Alteraciones en la red de transporte

Afectaciones en escuelas

Presión en hospitales

Aumento en demanda de ventiladores y aire acondicionado

La temperatura máxima provisional alcanzó 37.7 °C en Norfolk, al este de Inglaterra.

Científicos alertan fenómeno sin precedentes

Expertos agrupados en World Weather Attribution advirtieron que esta ola de calor sería la más intensa jamás registrada en Europa.

Según los especialistas, un evento de esta magnitud habría sido “virtualmente imposible” durante junio sin las condiciones climáticas actuales que favorecen fenómenos extremos.

Mientras tanto, millones de europeos continúan enfrentando temperaturas sofocantes en un verano que ya comenzó dejando cifras récord… y cientos de muertes.

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