Sargazo rebasa esfuerzos en Quintana Roo; turismo ya resiente la crisis

GENERANDO AUDIO...

Turismo muy afectado por sargazo. Foto: Cuartoscuro

Desde la costa de Puerto Morelos, Quintana Roo, dos buques costeros de la Secretaría de la Marina se despliegan en un operativo de limpieza alrededor de los tres kilómetros de la barrera anti sargazo que le rodean.

Incluso, convergen en un mismo punto como parte de las acciones para contener la macroalga que en lo que va de este año, se ha logrado recolectar alrededor de 90 mil toneladas y una cifra similar se halla en el mar.

“Tenemos esta situación hace años, no es culpa de nadie, no es un problema local, es un problema de todos y pues hay que hacer algo… atrás de la barrera, ahí es donde pasa la barca, digamos que sí, no como aparentemente debería de ser pero si, no todos los días”. Mario Vázquez, prestador de servicios turísticos

Pero recolectando sargazo solo se les ve a los buques pequeños porque de acuerdo con los prestadores de servicios turísticos, el Natans, el buque sargacero oceánico de la Marina (Semar) que funciona para recolección masiva de sargazo en altamar con capacidad de carga de hasta 250 toneladas por jornada, permanece en el muelle de la dependencia.

“Este año y el año pasado han sido años muy complejos porque ha llegado muchísimo sargazo, mucho más que en cualquier otro año que tengamos registrado y pues eso ha orillado que haya una circunstancia compleja por el arribo masivo, algunos puntos que ya se han identificado como puntos rojos”. Esteban Amaro Mauricio, director de la red de monitoreo de sargazo de Quintana Roo

Sargazo ocasiona afectaciones al turismo

El nivel de sargazo ha generado ya afectaciones al turismo pues en esta temporada alta apenas se registra un 60% de ocupación hotelera.

“La ocupación hotelera, estamos en plena temporada de vacaciones y regularmente los destinos como Cancún, Tulum, Puerto Morelos, Cozumel, siempre anda arriba del 80, 90 % y en este momento, tenemos ocupaciones promedio del 50 al 60%, eso habla que ha habido una baja importante”. Esteban Amaro Mauricio, director de la red de monitoreo de sargazo de Quintana Roo

“Siento mucha desconfianza de meterme, la verdad no, si sabía que había sargazo pero no que fuera un problema, yo lo veo muy fuerte sobre todo para la salud, la verdad no regresaría, siento que fue dinero mal gastado”. Mitzy, turista

Lo anterior, se suma a los daños ambientales como la pérdida de biodiversidad, la afectación del arrecife coralino, la afectación de la duna costera y los problemas en la playa que va de la presencia del sargazo que emana olores fétidos.

“Si, piensas que llegas a ver playas limpias, playas que se ven en los videos que se ve un azul muy bonito y no está ni bonito el azul ni las playas tan limpias”. Marle, turista

El pronóstico es que en lo que resta del año, el arribo continue, aunque en menor proporción que ya ha llegado en la primera mitad del año con lo que se conoce “el pico de verano”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.