Jalisco Alerta: qué es y cómo funciona la app que recomiendan descargar tras operativo de “El Mencho”

El operativo militar que derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” provocó una jornada violenta en el estado de Jalisco a lo largo del domingo 22 de febrero. Por esta razón, el gobierno de la entidad hizo un llamado a la población a descargar la app “Jalisco Alerta“.

“Esta herramienta permite recibir información oportuna y alertamientos oficiales, contribuyendo a la prevención ante cualquier situación de riesgo”. Gobierno de Jalisco

¿Qué es la app “Jalisco Alerta”?

La aplicación “Jalisco Alerta” permite a los ciudadanos de la entidad recibir en su celular las alertas tempranas oficiales de Protección Civil de Jalisco, según la descripción de la propia app.

Se trata de una herramienta oficial y gratuita de alertamiento temprano del Gobierno de Jalisco y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del estado.

“Nuestra misión es mantenerte seguro, proporcionándote información crucial en tiempo real para que puedas tomar decisiones informadas y prevenir riesgos ante los fenómenos naturales que impactan a nuestro estado”. Descripción de Jalisco Alerta

¿Qué tipo de alertas se envían en la aplicación?

La app de “Jalisco Alerta” está diseñada para enviar alertas multiamenaza sobre los riesgos más importantes del estado, incluyendo tormentas y lluvias fuertes, inundaciones, huracanes, incendios forestales y contingencias atmosféricas.

Información geolocalizada | Los usuarios pueden recibir únicamente los avisos que son relevantes para su zona específica.

| Los usuarios pueden recibir únicamente los avisos que son relevantes para su zona específica. Notificaciones críticas | Las alertas de mayor riesgo están diseñadas para sonar si el celular está en modo silencio o “No molestar”.

Cabe destacar que los usuarios no necesitan crear una cuenta para utilizar la aplicación. Tampoco deben registrarse ni compartir datos personales como nombre, correo o teléfono.

Al usar la app por primera vez, se pedirá al usuario ingresar su código postal o activar la opción de “Activar GPS” para recibir alertas tempranas. Además, de manera opcional, se solicitará ingresar edad y género.

Cabe destacar que los usuarios de “Jalisco Alerta” tendrán que brindar ciertos permisos como las notificaciones y, en caso de acceder con GPS, a la ubicación del dispositivo, aunque esto es optativo.

¿Por qué descargar “Jalisco Alerta” tras jornada violenta?

Aunque una de las principales funciones de “Jalisco Alerta” es emitir información y anuncios sobre las condiciones metereológicas, el Gobierno de Jalisco usó la app desde este domingo para informar sobre la seguridad en la entidad.

Esto producto del operativo militar en la entidad para abatir al capo conocido como “El Mencho“, que provocó narcobloqueos y actos violentos a lo largo del estado.

A lo largo del domingo 22 de febrero, se publicaron tres comunicados oficiales al respecto en la sección de “Noticias“:

“Actualización sobre distintos hechos en el estado de Jalisco ante operativo federal en Tapalpa”.

“Actualización sobre distintos hechos en el estado de Jalisco ante operativo federal en Tapalpa (16 horas)”.

“Mensaje del Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro”.

Hasta el momento, no se han publicado mayores actualizaciones al respecto del estado de seguridad en el estado de Jalisco, entidad que incluso tuvo que suspender clases este 23 de febrero.

Usuarios critican medida del Gobierno de Jalisco

A pesar de que las autoridades jaliscienses implementaron la aplicación “Jalisco Alerta” para mantener comunicados a los habitantes de la entidad, los propios internautas mostraron su inconformidad.

“¿Cómo creen que con una app? Las personas necesitamos información certera. Usen mejor sus medios de comunicación, lancen más campañas y sean conscientes de que no todas las personas vamos a poder descargar una app”, comentó @zariacim en X.

“Mejor pónganse a mejorar la seguridad, ¿todo se lo dejan a una app? En serio”, reprochó @elviro36033 en X.

“¿Ya no nos va a dar la información el gobernador?”, criticó @sergiojagger en X.

Por otro lado, la usuaria @AndyStarkey0025 comentó la publicación del Gobierno de Jalisco para reportar problemas al usar la aplicación, mostrando una pantalla en blanco que no cargaba ningún tipo de contenido.

Un reportero de Unotv.com confirmó que la app puede llegar a presentar fallos en la actualización de la herramienta, sobre todo cuando la aplicación se reabre tras permanecer funcionando en segundo plano.

