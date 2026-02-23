Al menos 25 personas detenidas en Jalisco tras los disturbios por la muerte del “Mencho”

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Jalisco anunció la detención de 25 personas en el marco de los disturbios desatados tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, considerado el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una operación militar en Tapalpa en la que murieron al menos otros seis integrantes del grupo.

El gobierno estatal indicó en un comunicado en sus redes sociales que 11 de estas personas fueron arrestadas por su supuesta participación en hechos violentos, y las 14 restantes por presuntos actos de saqueo “o rapiña”.

Por otra parte, anunció que se están reactivando, de manera paulatina, algunas de las rutas de transporte público, suspendidas ante los disturbios, si bien aseguró que el 100% de la red estará en funcionamiento “en las próximas horas”.

Con todo, las autoridades decidieron mantener la suspensión de clases durante la jornada de este lunes en todos los niveles educativos, incluido el universitario, así como de las citas para la vacunación de los centros de salud. Los servicios de urgencia y la atención médica, sin embargo, continuarán funcionando al menos este domingo.

El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, donde un grupo de hombres armados irrumpió en una cárcel que alberga a reos de elevada peligrosidad, facilitando la fuga de un número indeterminado de presos, vio canceladas las operaciones internacionales y la “mayoría” de las nacionales.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, por su parte, indicó que este lunes las oficinas de la Administración trabajarán “con normalidad”, alegando que “debemos atender a la ciudadanía en todas sus necesidades, más en momentos tan difíciles”.

Poco antes, en un vídeo difundido en su cuenta de X, señaló que “el código rojo continúa” activo, para “coordinar el trabajo” de todos los organismos de seguridad y emergencia en una jornada que ha calificado de “compleja”.

