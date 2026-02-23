Más de mil turistas quedan varados en Zoológico de Guadalajara por violencia tras muerte del “Mencho”

GENERANDO AUDIO...

Turistas están resguardados tras captura del “Mencho”. Fotos: Zoológico Guadalajara

Más de mil turistas permanecen resguardados en el Zoológico Guadalajara luego de los hechos violentos registrados el domingo 22 de febrero de 2026 en Guadalajara, derivados de la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido como el “Mencho”.

A las 5:30 horas, se informó que el zoológico permanecerá cerrado al público este lunes 23 de febrero, en espera de que las condiciones de seguridad tras el abatimiento del “Mencho” permitan a los turistas regresar a sus lugares de origen.

Así fueron resguardados los turistas en el Zoológico Guadalajara

Los visitantes habían ingresado al parque como parte de excursiones organizadas, modalidad que permite el acceso antes de la apertura general los fines de semana. Cuando comenzaron los acontecimientos en la ciudad y se activó el código rojo en Jalisco, el grupo ya se encontraba dentro de las instalaciones.

Aunque las puertas y taquillas cerraron al público en general, el zoológico permitió que quienes ya estaban en el interior permanecieran en el lugar para evitar exponerlos a riesgos en el exterior.

Turistas de seis estados quedaron varados en zoológico. Fotos:Zoológico Guadalajara

Turistas resguardados en el Zoológico de Guadalajara son de seis estados

De acuerdo con información del propio parque, los visitantes foráneos llegaron desde los siguientes estados:

Guanajuato

Nayarit

Colima

Zacatecas

Aguascalientes

Michoacán

El grupo está conformado por personas de todas las edades, desde bebés hasta adultos mayores, quienes viajaban en autobuses y tenían previsto continuar su trayecto tras la visita.

Al concluir el horario habitual del parque, los excursionistas manifestaron su preocupación ante la situación en la ciudad y la incertidumbre en las carreteras, por lo que solicitaron permanecer en el sitio.

“Estos visitantes foráneos están siendo atendidos y permanecen dentro del estacionamiento del Zoológico, en los autobuses que venían y en los que ya tenían planeado dormir durante sus trayectos, así como cubriendo necesidades específicas, ya que entre ellos se encuentran personas de todas las edades, desde bebés de brazos hasta personas de la tercera edad”. Zoológico Guadalajara

Atención médica y apoyo de autoridades

El Zoológico informó que está en coordinación y cuenta con todo el apoyo de las autoridades Municipales de Guadalajara y del Gobierno del Estado de Jalisco para resguardarlos de manera segura dentro de las instalaciones.

En el lugar se cuenta con apoyo de servicios médicos municipales, personal de la Cruz Roja Mexicana, Protección Civil y el DIF Guadalajara. Los turistas han recibido atención médica, cobijas, agua, alimentos, fórmula láctea y pañales, según las necesidades específicas de cada grupo.

Los visitantes pernoctarán dentro de sus unidades de transporte en el estacionamiento del parque, ya que el zoológico no dispone de instalaciones diseñadas como albergue. La seguridad está a cargo de la Policía Municipal y Metropolitana, además del personal interno del recinto.

