Tras operativo contra el “Mencho”, desvían vuelos que iban a Vallarta; aeropuertos continúan operando con normalidad

Operaciones portuarias previamente detenidas. Foto: Gettyimages

Tras una fuerte movilización del Ejército Nacional Mexicano por el operativo en contra del CJNG en distintos puntos del estado de Jalisco, la aerolínea Volaris informó la suspensión de vuelos con destino a Puerto Vallarta.

A través de sus canales oficiales, la compañía detalló que los pasajeros afectados podrán consultar en sus correos electrónicos las opciones disponibles para gestionar los vuelos cancelados, conforme a sus políticas de protección al cliente.

Los hechos generaron alerta entre usuarios que se encontraban en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y otras terminales del estado, luego de que se reportaran detonaciones en zonas cercanas a vialidades estratégicas.

Foto: Especial

AFAC confirma desvíos de vuelos internacionales hacia Puerto Vallarta

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que, derivado de los hechos registrados la mañana de este domingo en las inmediaciones de los aeropuertos de Guadalajara, Puerto Vallarta y Tepic, algunas aerolíneas internacionales con destino al Aeropuerto de Puerto Vallarta desviaron sus vuelos conforme a sus protocolos internos.

La autoridad aeronáutica precisó que:

Los aeropuertos continúan operando con normalidad.

Existe coordinación interinstitucional y colaboración con instancias de seguridad para garantizar la seguridad de las operaciones y de los usuarios.

Los Centros de Operaciones en Emergencias (COE) en cada aeropuerto laboran conforme a sus protocolos establecidos.

La AFAC señaló que mantiene comunicación constante con las autoridades correspondientes para informar sobre la situación en las terminales aéreas del país.

GAP: Aeropuerto de Guadalajara opera sin afectaciones internas

Por su parte, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó en un comunicado que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara (GDL) opera con normalidad este domingo 22 de febrero de 2026, sin cancelaciones ni afectaciones en sus operaciones aéreas.

Indicó que las situaciones registradas en diversas zonas del estado no impactan la operación interna de la terminal ni la seguridad dentro de las instalaciones.

Asimismo, detalló que la terminal aérea se encuentra bajo protección de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de las acciones de coordinación con autoridades federales.

GAP puntualizó que no se han registrado incidentes al interior de las instalaciones ni existe riesgo para pasajeros, colaboradores o visitantes. Añadió que la información y material difundido en redes sociales no corresponde a situaciones de riesgo dentro de las terminales.

Finalmente, recomendó a los pasajeros mantener comunicación directa con sus aerolíneas para conocer cualquier cambio en su itinerario.

Aeropuerto de Manzanillo reporta afectaciones por cancelaciones

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Manzanillo informó que, debido a la situación reportada en la carretera hacia el aeropuerto, se presentaron afectaciones en las operaciones derivadas de cancelaciones de vuelos programados para este día.

Foto: Especial

A través de un aviso dirigido a pasajeros, la terminal pidió a los usuarios mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas para obtener información actualizada sobre el estatus de sus vuelos.

Las autoridades exhortaron a la población a informarse por canales oficiales y evitar la difusión de versiones no confirmadas.

