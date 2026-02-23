Robots humanoides realizan artes marciales en el Templo del Cielo de Pekín: video

GENERANDO AUDIO...

Los robots humanoides desarrollados por la empresa china Unitree Robotics ofrecieron una demostración de kung fu en el Templo del Cielo, un conocido monumento histórico de Pekín, China. En el video, retomado por la agencia Reuters, los androides ejecutaron los movimientos a la perfección.

Cabe destacar que estos robots también demostraron sus habilidades en artes marciales y parkour en la Gala Anual del Festival de Primavera hace una semana con motivo del Año Nuevo Chino 2026.

Robots humanoides que hacen kung fu

En un video publicado el lunes por Unitree, 50 robots humanoides con chalecos rojos se reunieron frente al Salón de Oración por las Buenas Cosechas, el edificio principal del Templo del Cielo.

“Unitree Kung Fu Bot. Oración por bendiciones en el Templo del Cielo: Les deseo a todos lo mejor. Exposición de robots en clúster Unitree G1“. Unitree Robotics

El grupo con medio centenar de robots demostró sus movimientos de kung fu en perfecta sincronía, como volteretas hacia atrás, volteretas laterales y kickboxing a alta velocidad.

Los robots celebraron el Año Nuevo Chino con artes marciales

Los robots humanoides, junto con los de otras empresas chinas de robótica, acapararon la atención durante la Gala del Festival de Primavera CMG 2026, el programa de televisión más visto del mundo, que se emitió el 16 de febrero, víspera del Año Nuevo Chino.

Junto a un grupo de jóvenes actores humanos, los robots ejecutaron complejas rutinas de artes marciales, saltaron desde camas elásticas y treparon paredes, asombrando a los espectadores de todo el mundo.

Al igual que su acaparadora actuación en la gala, estos robots humanoides realizaron un marcado contraste con lo que Unitree presentó en la gala del año pasado, donde se presentaron versiones menos avanzadas de los robots haciendo girar pañuelos en una danza folclórica.

