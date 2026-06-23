La ley SB4 ya está vigente en Texas: qué pasa si la policía te detiene y qué hacer si no tienes papeles

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Los acusados de “entrada ilegal” enfrentan hasta seis meses de cárcel. Foto: AFP

Desde el 29 de mayo de 2026, la policía estatal y local de Texas tiene autoridad legal para detener a personas sospechosas de haber ingresado al país sin documentos, presentarlas ante un juez estatal y, en ciertos casos, ordenar su expulsión.

Lo anterior se debe a la polémica La ley SB4 —aprobada en noviembre de 2023 y bloqueada durante años por demandas judiciales—, la cual entró en vigor hace solo unas semanas. Lo que millones de personas en el estado necesitan saber es exactamente cuánto poder tiene un oficial que las detenga, y qué pueden hacer en ese momento.

¿Qué puede hacer la policía y qué penas contempla la ley?

Bajo la SB4, un oficial puede detener a una persona si sospecha que entró a Texas desde México u otro país sin autorización y presentarla ante un magistrado estatal. Esta figura jurídica puede ordenar su “remoción” —que en la mayoría de los casos implica regresar a México, aunque ese no sea el país de origen del detenido.

Las penas son severas. Quien sea acusado de “entrada ilegal” a Texas enfrenta hasta seis meses de cárcel. En tanto, quienes hayan sido deportados previamente y reingresen pueden recibir entre 10 y 20 años de prisión estatal.

Si alguien recibe una orden de expulsión y no la cumple, la ley contempla de 2 a 20 años adicionales. La Unión Americana para las Libertades Civiles de Texas (ACLU) advirtió que la norma pone en mayor riesgo de perfil racial a las comunidades latinas y negras, ya que convierte a oficiales sin capacitación migratoria en ejecutores de una materia que históricamente ha sido competencia exclusiva del gobierno federal.

La Ley SB4 de #Texas sorpresivamente entra en vigor hoy. Atenta contra los derechos de los migrantes. Al frente de @SRE_mx he sido clara: la protección y apoyo a nuestros connacionales es la prioridad. Rechazo esta medida que criminaliza y discrimina a personas que n movilidad. — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) March 19, 2024

¿Qué hacer si un oficial detiene o pregunta sobre el estatus migratorio?

La primera recomendación de la ACLU es guardar silencio: nadie está obligado a responder preguntas sobre su estatus migratorio, lugar de nacimiento, forma de ingreso al país o si tiene documentos.

Ese derecho aplica tanto al conductor como al pasajero de un vehículo. Si el oficial indica que la persona puede retirarse, debe hacerlo en silencio. Mentir o presentar documentos falsos nunca es una opción.

Quien conduzca tiene la obligación de entregar licencia, nombre, fecha de nacimiento y dirección de residencia —nada más. Si alguien es detenido formalmente, tiene derecho a rechazar la orden de remoción estatal y a exigir un abogado para el proceso penal; si no puede pagarlo, el estado debe asignarle uno.

Texas RioGrande Legal Aid ofrece asistencia gratuita al (888) 639-2444. La ley también prohíbe su aplicación en escuelas, iglesias, centros de salud y refugios de emergencia, de acuerdo con la ACLU de Texas.

El camino de la Ley SB4

La norma tuvo una travesía legal marcada por idas y vueltas. El 24 de abril, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito levantó el bloqueo que la mantenía suspendida al determinar que los grupos demandantes —entre ellos Las Americas Immigrant Advocacy Center y American Gateways— carecían de legitimidad jurídica para demandar, reportó The Texas Tribune.

El 14 de mayo, el juez federal David Alan Ezra volvió a frenarla parcialmente, pero el 29 de mayo el mismo Quinto Circuito suspendió esa medida cautelar y la ley entró en vigor. Pese a lo anterior, asociaciones como la ACLU y sus socios continúan impugnándola en los tribunales.

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