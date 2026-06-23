Sheinbaum asegura que recibe a madres buscadoras, pero evita hacer públicas las reuniones

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Sheinbaum asegura que sí recibe a las madres buscadoras. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este martes que recibe de manera personal a madres buscadoras y a víctimas de distintos delitos, aunque señaló que no acostumbra difundir esos encuentros porque considera que no deben utilizarse con fines mediáticos. La declaración ocurrió luego de cuestionamientos de colectivos de búsqueda tras la invitación del llamado pato Merlín a la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Durante su conferencia, la mandataria respondió a las críticas surgidas por la presencia del ave y afirmó que mantiene contacto con familiares de personas desaparecidas, así como con víctimas de diversos delitos en distintas regiones del país.

“Yo recibo a muchas madres buscadoras. Nada más que no hago propaganda de ello”, expresó.

Sheinbaum explicó que la atención institucional a los colectivos de familiares de personas desaparecidas corresponde principalmente a la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, así como a otras dependencias federales y a la Comisión Nacional de Búsqueda.

Sheinbaum asegura que atiende casos sensibles de manera directa

La presidenta indicó que, además del trabajo realizado por las instituciones encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas, ella interviene en algunos casos particulares que requieren atención especial.

Según explicó, recibe directamente a personas que enfrentan situaciones relacionadas con desapariciones, violencia contra las mujeres, abuso sexual y otros hechos considerados de alta complejidad.

“Recibo un caso, otro caso, otro caso de casos muy difíciles y muy dolorosos”, afirmó durante su intervención.

La mandataria añadió que en algunas ocasiones comparte su número telefónico para dar seguimiento a gestiones urgentes cuando considera necesario involucrarse de manera directa.

Asimismo, rechazó las versiones que señalan que su administración es indiferente frente a la problemática de las desapariciones en México.

Reuniones con familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

En su respuesta, Sheinbaum destacó que el Gobierno federal mantiene reuniones periódicas con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa para revisar los avances de las investigaciones.

La presidenta sostuvo que estos encuentros forman parte del seguimiento permanente a uno de los casos más relevantes relacionados con desapariciones en el país.

También reiteró que las autoridades federales continúan trabajando en coordinación con distintas instancias para avanzar en los procesos de búsqueda, identificación e investigación.

Polémica por la invitación del pato Merlín

Respecto a los cuestionamientos generados por la invitación del pato Merlín a la conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la decisión tuvo un propósito humanitario.

La presidenta señaló que buscó apoyar a la familia responsable del cuidado del animal ante diversas necesidades económicas y administrativas.

Detalló que una de las acciones planteadas consistió en ayudarlos a registrar legalmente la imagen del pato, además de brindar respaldo en otros trámites relacionados con su situación.

No obstante, insistió en que normalmente no hace públicos este tipo de apoyos ni las gestiones que realiza de manera directa para personas que solicitan ayuda.

Investigarán denuncia sobre identificación de restos humanos

Durante la misma conferencia, la mandataria fue cuestionada sobre el caso de una madre buscadora de Acapulco que denunció presuntas irregularidades en el proceso de identificación de restos humanos que finalmente correspondieron a su hijo desaparecido.

Ante ello, Sheinbaum informó que solicitará una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Indicó que, en caso de ser necesario, podría intervenir la Fiscalía General de la República para revisar las actuaciones relacionadas con el caso.

La presidenta señaló que es importante conocer si existieron errores o deficiencias en el procedimiento de identificación.

Gobierno trabaja en sistemas de identificación de personas desaparecidas

Sheinbaum también informó que el Gobierno federal trabaja junto con las fiscalías estatales para fortalecer los mecanismos de identificación de personas fallecidas sin reconocer.

Entre las acciones mencionadas destacan:

Uso de huellas dactilares para procesos de identificación

Integración y actualización de bases de datos

Aplicación de herramientas tecnológicas para el cruce de información

Coordinación entre autoridades federales y estatales

La mandataria anunció además que solicitará a la secretaria de Gobernación presentar informes periódicos sobre los avances en las tareas de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

Estas actualizaciones buscarán informar sobre los resultados de las acciones implementadas por las distintas instituciones involucradas en la atención de la crisis de desapariciones en el país.

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