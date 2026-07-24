Nacen dos crías de leopardo en el Zoológico de Morelia

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Nacen leopardos en zoológico de Morelia. Foto: Estado de Morelia

El Zoológico de Morelia dio a conocer la llegada de dos crías de leopardo tras más de 15 años sin registrar nacimientos de esta especie; se trata de una hembra y un macho que nacieron en marzo y, tras cumplir 3 meses de vida, podrán ser admirados por los visitantes.

Izmir Jesús Solís Quezada, jefe de la Unidad Operativa de Atención a Mamíferos del zoológico, detalló que luego de nacer a través de un parto natural asistido, los cachorros permanecieron en monitoreo constante del peso y la evolución.

Este día, las crías salieron del albergue e ingresaron a un área de exhibición, donde se dejaron ver mientras jugaban y convivían con su mamá.

“Ahorita han salido en pequeños ratitos, pero sí, todavía son como muy temerosos, pues obviamente están explorando y pues bueno, ahorita para que precisamente se desenvuelvan de una mejor manera, pues están con la mamá”. Explicó el experto en mamíferos.

Solís Quezada explicó las dificultades que existieron para lograr la reproducción de esta especie en cautiverio, pues los leopardos requieren largos periodos de adaptación, de hasta cuatro o cinco años como pareja, para que un apareamiento sea exitoso.

“Son más de 15 años que no se podía. Bueno, realmente la mayoría de las especies, para que se puedan reproducir, se tienen que sentir, digamos, cómodas, se tienen que sentir bien y hay especies que duran muchos años en adaptarse a un lugar”, compartió.

Los cachorros presentan una particularidad que permite distinguirlos fácilmente: uno es pinto y el otro es melánico, es decir, negro.

Respecto al proceso de crianza, Solís Quezada destacó que han procurado una intervención mínima, a fin de que el proceso sea lo más natural posible.

“En la mayoría de los ejemplares del zoológico siempre tratamos de que sea lo más natural posible, la verdad tratamos de intervenir solamente si es necesario”, explicó.

Cuestionado sobre el futuro de los ejemplares, adelantó que por ahora permanecerán en el zoológico moreliano, aunque no descartó que en el largo plazo puedan ser considerados para programas de intercambio con otros centros de conservación, de acuerdo con las necesidades que surjan.

Al preguntarle sobre los nombres de las crías, Solís Quezada dijo que aún no están definidos.

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