Google tendrá una nueva forma de iniciar sesión: así es el video selfie para recuperar tu cuenta

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Google implemente la función Video Selfie para acceder Foto: Reuters | Pexels

Google presentó una nueva función llamada video selfie, un método de verificación que permitirá recuperar el acceso cuando una persona no pueda iniciar sesión mediante los mecanismos habituales.

Esta modalidad es una opción en caso de que llegues a perder el acceso y no tengas tu teléfono a la mano o no cuentes con tu computadora habitual. Aquí, en Unotv.com, te diremos cómo configurarlo.

Today, we’re adding a new, easy way to sign in to your Google Account. Introducing: selfie video.



It lets you access your Google Account even if you forget your password or lose your device. Here’s what to know ↓



🔹Your selfie video is only for helping you sign in, unless you… pic.twitter.com/eqIBC6VNyq — News from Google (@NewsFromGoogle) July 23, 2026

¿Qué es el video selfie de Google?

El video selfie es una nueva opción de seguridad que se incorpora a las herramientas de recuperación de cuentas de Google. Su funcionamiento consiste en registrar un breve video del rostro del usuario para confirmar su identidad cuando sea necesario restablecer el acceso.

Para configurarlo solo necesitas acceder a tu cuenta de Google y escribir en el buscador “video selfie”.

Al aparecer la opción de seguridad, selecciónala. Después, solo tendrás que mirar a la cámara del dispositivo y hacer unos movimientos leves de cabeza, siguiendo las instrucciones indicadas.

Una vez ahí, el sistema solicitará activar la cámara del dispositivo. Solo tendrás que mirar al frente y realizar algunos movimientos leves con la cabeza siguiendo las indicaciones que aparecerán en la pantalla. El proceso dura apenas unos segundos.

La empresa aclaró que esta función incorpora diversas capas de protección para evitar intentos de fraude, incluidos los realizados mediante deepfakes o videos manipulados con inteligencia artificial. Asimismo, indicó que el video selfie permanece almacenado de forma segura mientras no está en uso y que los usuarios pueden eliminarlo en cualquier momento desde la configuración de su Cuenta de Google.

Con esta actualización, Google afirma que busca ofrecer métodos de autenticación cada vez más seguros, confiables y flexibles para facilitar la recuperación de cuentas sin comprometer la privacidad de sus usuarios.

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