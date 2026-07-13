¿Haaland adoptó un mapache? La curiosa compra del noruego tras el Mundial 2026

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El noruego sigue causando sensación. Foto: AFP/Gettyimages

Erling Haaland volvió a acaparar los reflectores tras despedirse del Mundial 2026, luego de aparecer con un peculiar mapache al descender del avión que lo llevó de regreso a Oslo, Noruega.

La imagen del delantero del Manchester City se viralizó y despertó la curiosidad de miles de aficionados por saber si el noruego había adoptado una mascota durante su estacia en Estados Unidos.

Haaland presume mapache en su llegada a Oslo; video

¡NO DEJA DE SORPRENDER! 😅🦝🇳🇴



Erling Haaland sorprendió al bajarse del avión en Oslo con un mapache que según él, lo siguió desde Dallas 😱



¿Cuál debería ser el nombre de la nueva mascota? 🤔 pic.twitter.com/Gbqj4x9MdP — Claro Sports (@ClaroSports) July 13, 2026

En las imágenes compartidas, se observa al futbolista descender del avión junto a otros de sus acompañantes, mientras estos bajan con notable cansacio, el noruego desciende del avión con estilo al portar un mapache que sostiene una botella de alcohol; este hace juego con su oufit deportivo negro con gafas de sol.

A través de sus redes sociales, el atacante compartió una fotografía sosteniendo un mapache de decoración sujetado a una botella y escribió: “Me siguió a casa”.

¿Qué es el mapache que compró Haaland?

It followed me home 🦝🤣 pic.twitter.com/IwMhgv0CAb — Erling Haaland (@Erling) July 13, 2026

Aunque algunos usuarios pensaron que se trataba de un animal real, en realidad es una figura decorativa que Haaland adquirió durante su estancia en Estados Unidos.

El delantero noruego compró la figura en la tienda Wild Bill’s Western, ubicada en Dallas, Texas, se trata de un mapache disecado de estilo decorativo que sostiene una botella de whisky de la marca Raccoon.

El artículo tuvo un costo de 750 dólares, equivalente a casi 14 mil pesos mexicanos; tras la difusión de las fotografías aparece agotado en la tienda.

Cabe recordar que durante los torneos, Erling Haaland tuvo destacados partidos en el Mundial 2026 de acuerdo con usuarios; pues marcó siete goles y lideró a Noruega hasta los cuartos de final, instancia en la que cayó ante Inglaterra en tiempos extra.

Con ese resultado, la selección noruega consiguió la mejor participación mundialista de su historia, consolidando a Haaland como una de las figuras más destacadas del torneo.

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