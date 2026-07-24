¿Cuánto litio tiene México, dónde se encuentra y para qué se utiliza? Esto es lo que se sabe

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¿Cuánto litio tiene México? Foto: Getty Images

El litio es considerado uno de los minerales estratégicos más importantes del mundo debido a su papel en la transición energética y la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos.

En México, este recurso ha cobrado relevancia desde que en 2022 se estableció que su exploración y aprovechamiento corresponde al Estado. Además este 24 de julio de 2026 se dio a conocer el Programa Institucional de Litio para México 2026-2030.

Aunque con frecuencia se afirma que el país posee enormes reservas de litio, la realidad es que, hasta ahora, no existe una cifra oficial sobre cuánto litio puede explotarse comercialmente.

¿Cuánto litio tiene México?

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), México cuenta con 1.7 millones de toneladas de recursos identificados de litio.

Sin embargo, esta cifra no corresponde a reservas comprobadas, sino a recursos identificados, es decir, la cantidad estimada de litio presente en el subsuelo con base en estudios geológicos.

La diferencia es importante porque las reservas son únicamente la parte de esos recursos que puede extraerse de forma rentable con la tecnología disponible y bajo las condiciones económicas actuales.

En el caso de México, aún no existe una estimación oficial sobre las reservas comercialmente explotables, debido a que los principales depósitos contienen litio en arcillas,

Esta es una extracción más compleja que la de otros yacimientos ubicados en salares, como ocurre en países como Chile, Argentina y Bolivia.

¿Dónde se encuentra el litio en México?

El principal depósito identificado se localiza en Sonora, especialmente en la zona de Bacadéhuachi, donde se desarrolla el denominado Proyecto Sonora.

De acuerdo con el programa institucional de Litio para México (LitioMx), el potencial geológico del país se concentra principalmente en depósitos de litio contenidos en arcillas ubicados en el norte del territorio nacional.

La dependencia reconoce que estos yacimientos requieren mayor investigación tecnológica para demostrar su viabilidad comercial y desarrollar proyectos de extracción a escala industrial.

Hasta el momento, México no produce litio de manera comercial, por lo que los trabajos continúan enfocados en investigación, exploración y desarrollo tecnológico.

¿En qué productos se utiliza el litio?

El litio es un componente esencial en numerosas industrias, especialmente en la fabricación de baterías recargables.

Entre los productos que lo utilizan se encuentran:

Vehículos eléctricos e híbridos

Teléfonos celulares

Computadoras portátiles

Tablets

Relojes inteligentes

Herramientas inalámbricas

Bicicletas y scooters eléctricos

Sistemas de almacenamiento para energía solar y eólica

Además, el litio también se emplea en la fabricación de vidrio y cerámica resistentes al calor, grasas lubricantes, aleaciones para la industria aeroespacial y algunos medicamentos utilizados para tratar el trastorno bipolar.

¿Por qué es un mineral estratégico?

La creciente demanda de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía ha convertido al litio en un recurso clave para la transición hacia energías limpias.

En su Programa Institucional 2026-2030, LitioMx señala que México posee un potencial geológico relevante, pero reconoce que el desarrollo de esta industria dependerá de la investigación tecnológica, la inversión y la construcción de infraestructura necesaria para aprovechar estos recursos de forma sustentable.

Aunque México cuenta con 1.7 millones de toneladas de recursos identificados de litio, todavía no se sabe con certeza qué cantidad podrá convertirse en reservas explotables ni cuándo comenzará su producción comercial.

Esa es la principal diferencia entre el potencial geológico del país y la capacidad real para aprovechar este mineral.

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