Filtran posible diseño de los modelos de iPhone 18: tendrían nuevas tecnologías

El iPhone 18 ya genera conversación, aunque su presentación se espera hasta septiembre de 2026, conforme al calendario habitual de Apple. De acuerdo con información difundida por la cuenta Digital Chat Station, han comenzado a circular detalles sobre los nuevos dispositivos que lanzaría la empresa de la manzana.

Cabe mencionar que, hasta el momento, no hay datos confirmados, pero los rumores tan detallados a partir de las supuestas filtraciones han hecho que se vuelva tendencia iPhone en redes sociales.

Tamaños de pantalla para la nueva generación

Las filtraciones señalan que el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max mantendrían los mismos tamaños de pantalla que el modelo anterior, con 6.3 y 6.9 pulgadas, respectivamente.

Mientras que, en el caso del iPhone 18 y el iPhone Air 2, se espera que conserven el recorte central y continúen con pantallas de 6.3 y 6.5 pulgadas.

Entre otros detalles, se habla de que todas las versiones del iPhone 18 contarían con pantallas LTPO OLED de 120 Hz, lo que representaría una mejora para los modelos más básicos y la permanencia de esta tecnología en los equipos de gama alta.

¿Face ID debajo de la pantalla y un nuevo chip?

Uno de los rumores más comentados es la posible incorporación del Face ID debajo de la pantalla, aunque no se ha especificado para qué equipos estaría disponible.

También, se ha mencionado un eventual traslado de la cámara frontal a la esquina superior izquierda, lo que implicaría dejar atrás el recorte central en forma de píldora asociado a la isla dinámica.

Se habla que aun con el Face ID bajo la pantalla, la isla dinámica podría seguir apareciendo de forma breve en ciertas ocasiones.

Asimismo, se ha mencionado la posible integración de los chips A20 Pro, fabricados en un proceso de dos nanómetros, lo que incrementaría la velocidad y la eficiencia de los dispositivos.

El rumorado iPhone plegable

Otra de las expectativas entre los seguidores de Apple es la llegada de un iPhone plegable, aunque por ahora solo se mantiene en el terreno de los rumores.

En redes sociales se menciona que este dispositivo podría contar con una pantalla interior de aproximadamente 7.58 pulgadas al desplegarse, y una pantalla exterior de 5.25 pulgadas cuando está plegado.

Hasta el momento, la empresa de Cupertino no ha confirmado diseño, nuevas tecnologías ni la fecha de presentación de su próxima línea de smartphones, de ser una alta cantidad de modelos los que salgan a la venta este año, podría haber lanzamientos escalonados.

