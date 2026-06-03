Empresas de Nuevo León analizan aplicar home office y horarios flexibles durante el Mundial 2026

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Planean implementar home office. Foto: Cuartoscuro/Archivo

A poco más de una semana del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una de cada tres empresas manufactureras afiliadas a la Caintra contempla implementar medidas especiales para evitar afectaciones en la movilidad de sus trabajadores y mantener la productividad durante el evento deportivo.

Empresas de Nuevo León analizan implementar home office durante el Mundial 2026

El presidente de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, Jorge Santos Reyna, informó que las compañías ya analizan distintos esquemas para facilitar el traslado de su personal ante el incremento esperado en el flujo vehicular y la llegada de miles de visitantes a la entidad.

De acuerdo con un sondeo realizado entre empresas afiliadas, el 33% prevé mantener sus operaciones sin cambios significativos, aprovechando esquemas que ya utilizan como home office o transporte de personal. Otro 33% aún no define las medidas que adoptará, mientras que el tercio restante sí aplicará acciones extraordinarias.

Entre las estrategias más recurrentes destaca el trabajo remoto temporal para puestos administrativos o susceptibles de realizarse a distancia, opción que fue mencionada por el 53% de las empresas que prevén realizar ajustes.

Además, un 39% señaló que reducirá reuniones presenciales y actividades no esenciales, mientras que un 33% contempla modificaciones en logística, entregas, recepción de proveedores y traslados operativos.

Otro 28% prevé implementar horarios escalonados de entrada y salida para disminuir la concentración de personal durante las horas de mayor tráfico.

Buscan soluciones para que trabajadores disfruten del Mundial

Santos Reyna indicó que muchas compañías ya operan bajo esquemas flexibles, por lo que los ajustes dependerán de las necesidades específicas de cada industria.

“Cada empresa buscará el mejor equilibrio posible para que los colaboradores puedan disfrutar del Mundial sin comprometer la productividad y la continuidad de las operaciones”, señaló.

La Caintra ha insistido en la importancia de planificar con anticipación la movilidad laboral durante el Mundial, especialmente en Monterrey, una de las ciudades sede del torneo, donde se prevé una importante afluencia de turistas nacionales e internacionales y un aumento considerable en la carga vehicular.

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