¿Se adelanta el Día de Muertos? Flores de cempasúchil adornan Paseo de la Reforma previo al Mundial 2026

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Adornan Paseo de la Reforma con flores de Cempasúchil. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Cinco meses antes de lo habitual, flores de Cempasúchil adornan Paseo de la Reforma, sorprendiendo a los capitalinos. Esta es una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México para recibir a los turistas internacionales y nacionales que visitarán la capital durante el Mundial 2026.

Entre tanta mala noticia, por fin una buena:

“En un mes es Navidad 🎄🎅 🥳 “ pic.twitter.com/aJchC597Wl — Don Perignnon (@DonPerIgnnon) June 3, 2026

Previo al Mundial 2026, adornan Reforma con flores de cempasúchil

Hace un par de días, la informó que, por primera vez en la historia, se adelantó la cosecha de la flor de cempasúchil. Julia Alvarez Icaza, titular de la dependencia, comentó que desde el pasado mes de noviembre el Gobierno capitalino se acercó a los agricultores de San Luis Tlaxialtemalco para abrir una nueva temporada de cosecha.

Entre febrero y marzo de 2026 comenzaron los trabajos de cultivo y actualmente se cuenta con 300 mil plantas que adornarán las principales avenidas para “compartir la belleza de nuestras tradiciones en vísperas del Mundial 2026”.

A principios de esta semana, usuarios de redes sociales notaron la presencia de la flor de Cempasúchil en el camellón de Paseo de la Reforma. Muchos se sorprendieron porque no es normal ver esta flor a principios de junio.

¡Ah, caray! Ya están poniendo las flores de cempasúchil en Paseo de la Reforma



¿Qué opinas? pic.twitter.com/RiZXvfYqc2 — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) June 2, 2026

Algunos incluso bromeaban diciendo que por el Mundial también adelantarán el desfile “James Bond” del Día de Muertos, para que los visitantes internacionales tengan la experiencia completa de la CDMX.

CDMX “adelantará” el Desfile del Día de Muertos por el Mundial 2026

El día de ayer Clara Brugada anunció que el próximo sábado 13 de junio se realizará en la CDMX el Desfile Mundialista, una celebración para mostrarle al mundo parte de la cultura y tradiciones de nuestro país.

Ana Francis López Bayghen, secretaria de Cultura de la CDMX, mencionó que durante el desfile habrá música, seis globos monumentales y 10 carros alegóricos. Uno de estos carros estará inspirado en el Día de Muertos y le rendirá homenaje a leyendas del futbol que ya no están entre nosotros; también contará con la presencia de 50 catrinas “muy bien maquilladas, muy bien vestidas”.

“Uno de los eventos culturales más importantes, pues es nuestro desfile de muertos, que es famoso a nivel mundial. Así que, ¿por qué no hacemos un desfile especial que tenga un poquito de todo lo que representa esta ciudad, de todo lo que representa este país? Y este es el desfile que les venimos a presentar el día de hoy”, expresó la funcionaria.

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