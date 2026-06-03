OPS alerta por sarampión rumbo al Mundial 2026: México suma 18 mil casos acumulados, estados con más casos

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Virus del sarampión. Foto: Getty Images

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta por sarampión rumbo al Mundial 2026, ante el riesgo de propagación durante eventos masivos y viajes internacionales. En México, la Secretaría de Salud reportó 18 mil dos casos confirmados acumulados de sarampión en 2025-2026, con corte al 2 de junio de 2026.

De ese total, 11 mil 394 casos confirmados corresponden a 2026. Además, México registra 41 defunciones acumuladas asociadas a sarampión.

OPS pide reforzar vigilancia por sarampión rumbo al Mundial 2026

La OPS pidió a los países de las Américas fortalecer la vigilancia epidemiológica, la vacunación y la respuesta rápida ante brotes, especialmente por la cercanía del Mundial 2026 y otros eventos de concentración masiva.

“Los países deben aumentar la sensibilidad de sus sistemas de vigilancia mediante la implementación de la búsqueda activa de casos”, señaló la OPS.

La organización advirtió que el aumento de la transmisión del sarampión y el incremento de viajes internacionales pueden crear condiciones favorables para que la enfermedad se propague durante grandes eventos.

También recomendó informar a viajeros sobre síntomas como fiebre, erupción en la piel, tos, secreción nasal, conjuntivitis, dolor articular e inflamación de ganglios.

México reporta 11 mil 394 casos de sarampión en 2026

Según el boletín de Salud, México acumula 11 mil 394 casos confirmados de sarampión en 2026.

Los estados con casos, de mayor a menor, son:

Jalisco: 6 mil 345

6 mil 345 Ciudad de México: 973

973 Chiapas: 830

830 Durango: 426

426 Sonora: 355

355 Estado de México: 334

334 Sinaloa: 283

283 Puebla: 233

233 Quintana Roo: 230

230 Michoacán: 189

189 Zacatecas: 133

133 Guerrero: 114

114 Tabasco: 103

103 Coahuila: 98

98 Chihuahua: 95

95 Colima: 93

93 Nuevo León: 78

78 Veracruz: 60

60 Baja California: 55

55 Nayarit: 53

53 Oaxaca: 51

51 Tlaxcala: 51

51 Querétaro: 45

45 Yucatán: 38

38 Morelos: 31

31 Aguascalientes: 30

30 Hidalgo: 21

21 San Luis Potosí: 15

15 Baja California Sur: 14

14 Campeche: 9

9 Guanajuato: 9

El mismo boletín señala que Tamaulipas no reporta casos confirmados en 2026 en el corte oficial del 2 de junio.

Jalisco concentra más casos de sarampión en 2026

Jalisco es el estado con más casos confirmados en 2026, con 6 mil 345 contagios, muy por arriba del resto del país. Le siguen Ciudad de México, con 973, y Chiapas, con 830.

El reporte también indica que, en el acumulado 2025-2026, los 32 estados han notificado casos de sarampión distribuidos en 494 municipios.

OPS recomienda vacunación antes de viajar

La OPS recomendó que las personas viajeras de seis meses o más, sin prueba de vacunación con dos dosis o evidencia de inmunidad, reciban una dosis contra sarampión y rubéola, de preferencia dos semanas antes de viajar a zonas con transmisión documentada.

La organización también pidió que, si una persona presenta síntomas durante un viaje, busque atención médica, use mascarilla, evite contacto cercano y no visite lugares públicos durante los siete días posteriores a la aparición de la erupción.

El llamado llega mientras México, Estados Unidos y Canadá se preparan para recibir a millones de aficionados durante el Mundial 2026, que inicia el 11 de junio.