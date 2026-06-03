Retiran estatuas de “Gigantes del Futbol” en Reforma tras vandalismo de la CNTE

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Protesta de la CNTE en Reforma. Foto: Uno TV

Las estatuas monumentales de la exposición “Gigantes del Futbol”, instaladas sobre Paseo de la Reforma como parte de las actividades previas al Mundial 2026, fueron retiradas durante la madrugada luego de que varias de ellas resultaran derribadas y vandalizadas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante las protestas realizadas en la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron el martes 2 de junio, cuando un grupo de manifestantes derribó al menos tres de las esculturas colocadas en el corredor cultural mundialista. Además, retiraron parte de los uniformes que portaban las figuras y quemaron algunos elementos decorativos, incluidos balones gigantes instalados en la zona.

Este 2 de junio, durante protestas en Paseo de la Reforma, presuntos integrantes de la #CNTE derribaron y vandalizaron figuras de jugadores del #Mundial2026 instaladas como parte de la promoción rumbo a la Copa del Mundo. Además, se reportó la quema de camisetas y un balón… pic.twitter.com/Mju2SE89Ne — Uno TV (@UnoNoticias) June 2, 2026

Las esculturas habían sido colocadas desde el pasado 18 de mayo sobre Paseo de la Reforma y otros puntos emblemáticos de la capital como parte de las actividades culturales rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026. Las piezas, elaboradas por artesanos cartoneros de Iztapalapa, representaban a futbolistas de distintas selecciones nacionales.

Tras los daños registrados, personal del Gobierno de la Ciudad de México retiró las estructuras afectadas para evitar riesgos a peatones y automovilistas, mientras se evalúan los daños ocasionados y la posibilidad de restaurar o reemplazar las figuras. Hasta el momento, las autoridades no han informado el costo de las afectaciones.

La destrucción de las esculturas ocurrió en medio de las movilizaciones de la CNTE, que mantiene bloqueos y un plantón en el Centro Histórico para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejoras salariales y cambios en el sistema de pensiones.

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