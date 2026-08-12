Lluvia de estrellas Perseidas HOY: ¿a qué hora verla desde México?

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Conoce a qué hora observarla desde México. Foto: Shutterstock

Durante esta noche el cielo se iluminará gracias a la lluvia de estrellas, fenómeno astronómico que, junto con el eclipse solar de hoy y la presencia simultánea de seis planetas hacen de esta una jornada muy particular.

Como explica la NASA, la lluvia de meteoros de las perseidas iluminará el cielo del hemisferio norte, alcanzando su punto máximo desde la noche del 12 de agosto hasta las primeras horas de la mañana del 13.

Además, con la llegada de la luna nueva este miércoles, los cielos estarán lo suficientemente oscuros para observarlas.

“Las perseidas ocurren cada año cuando la Tierra pasa a través de una corriente de escombros dejada por el cometa Swift-Tuttle. A medida que esas diminutas partículas de polvo del cometa chocan contra nuestra atmósfera a gran velocidad, se queman y se desintegran creando brillantes estelas de luz”, explica la NASA.

¿A qué hora se podrá observar la lluvia de estrellas en México?

Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que las Perseidas son producidas por pequeñas partículas dejadas a lo largo de la órbita del cometa 109P/Swift-Tuttle, que penetran en la atmósfera terrestre a velocidades de decenas de kilómetros por segundo.

Asimismo, la lluvia de estrellas podrá comenzar a observarse aproximadamente a las 23:00 horas y continuará hasta el amanecer desde la Ciudad de México.

La constelación de Perseo sirve como referencia para localizar el radiante, el punto del cielo del que parecen provenir los meteoros. Sin embargo, las trazas pueden aparecer en prácticamente cualquier región del firmamento.

En el máximo, la tasa horaria cenital de las Perseidas puede rondar los 100 meteoros por hora. Este es un valor calculado para condiciones ideales de observación; el número de meteoros que una persona realmente podrá ver será menor y dependerá de la contaminación lumínica, las nubes, la transparencia atmosférica y la altura del radiante.

Si el cielo está nublado y no permite observar la lluvia de meteoros, la recomendación es utilizar las aplicaciones astronómicas, las transmisiones y las imágenes que seguramente circularán en internet.

Seis planetas también podrán observarse esta noche

Además de la lluvia de estrellas y del eclipse solar, que pudo verse por completo en Rusia, Groenlandia, Islandia y el norte de España, así como en una pequeña región de Portugal, también podrá observarse la presencia simultánea de seis planetas.

Venus, solo será visible muy poco tiempo después del atardecer, alrededor de las 7:30 de la tarde en la Ciudad de México.

Saturno y Marte serán los más sencillos de localizar a simple vista. Por otro lado, Mercurio y Júpiter también son suficientemente brillantes, aunque su cercanía al horizonte y al crepúsculo dificultará su observación.

Mientras que Urano requerirá al menos binoculares en buenas condiciones, y para poder apreciar a Neptuno será necesario un telescopio.

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