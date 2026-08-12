Los momentos más sorprendentes del eclipse solar 2026: así se convirtió el día en noche

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Eclipse solar de este 12 de agosto visto desde el norte de España.

Un eclipse solar sorprendió al mundo este miércoles 12 de agosto, donde zonas del norte de Rusia, Groenlandia, Islandia y España fueron testigos de cómo el día se convirtió de noche, mientras que en México, se pudo seguir el fenómeno desde transmisiones en vivo que mostraron algunos momentos clave.

El eclipse solar total, que sucedió este miércoles, tuvo lugar cuando la Luna se interpuso entre la Tierra y el Sol.

⚡WATCH:



🇪🇸 The TOTAL solar ECLIPSE seen over Spain. pic.twitter.com/kfUPZGJoIj — Litest (@Litest) August 12, 2026

Los momentos clave del eclipse solar de este miércoles 12 de agosto

Los primeros momentos del eclipse total de sol

El fenómeno inició sobre Alaska, luego pasó a ser total sobre el extremo norte de Rusia, recorrió Groenlandia y parte de España.

La siguiente imagen muestra cómo la Luna comenzó a interponerse entre la Tierra y el Sol.

Eclipse solar 12 de agosto 2026 Foto Reuters

Desde España también se pudo apreciar este fenómeno.

Eclipse de Sol desde España.

La totalidad: día convertido en noche

La totalidad se alcanzó a las 12:30 del día (hora Ciudad de México) y donde se pudo observar desde el norte de España, que no había visto un eclipse solar total desde 1905.

Eclipse solar del 12 agosto.

A diferencia del norte de España, el eclipse solar también se observó de forma parcial en gran parte de Europa y Canadá, en el norte de Estados Unidos y en el noroeste de África.

El eclipse solar durante el Campeonato de Europa de Atletismo.

Anillo de diamante

Eclipse alcanza su punto máximo, vista desde España. Foto: Reuters

Uno de los fenómenos mejor documentados por la astronomía y que suele ocurrir a menudo durante los eclipses solares es el llamado “anillo de diamantes”.

El “anillo de diamantes” es precedido por un efecto llamado “perlas de Baily”, que se produce cuando los últimos rayos de sol se filtran a través de los cráteres y valles en el borde de la Luna, creando una cadena de puntos brillantes.

Segundos después, ocurre el llamado “anillo de diamantes” antes o después de la totalidad, cuando solo queda visible una única “perla” muy brillante, explicó la NASA.

El próximo eclipse solar que se podrá ver en México

El 9 de marzo de 2035 ocurrirá un eclipse solar anular que tendrá a México dentro de su zona de visibilidad general, junto con Australia, Nueva Zelanda, el Pacífico sur y la Antártida.

Mientras tanto, el siguiente eclipse solar total visible en México será el 30 de marzo de 2052. Este fenómeno tendrá una franja de totalidad que atravesará México y Estados Unidos, además de zonas del océano Pacífico y el Atlántico

En el mundo, el próximo eclipse solar total será el 2 de agosto de 2027 y podrá observarse de forma total en Marruecos, España, Argelia, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.