¿Los chimpancés se alcoholizan? Estudio revela su consumo en fruta fermentada

GENERANDO AUDIO...

Chimpancés tienen una ingesta similar una o dos copas de alcohol. Foto:Getty Images

Un estudio demostró que los chimpancés ingieren significativas cantidades de alcohol a través del consumo de fruta fermentada. La investigación, realizada en el parque nacional de Kibale, en Uganda, confirmó por primera vez evidencia fisiológica del consumo de etanol en chimpancés silvestres tras analizar muestras de orina.

El trabajo fue encabezado por el primatólogo Aleksey Maro, de la Universidad de California en Berkeley, y dirigido por el profesor Robert Dudley. Los resultados fueron publicados en la revista Biology Letters.

Estudio en Kibale confirma consumo de alcohol en chimpancés

Maro recolectó muestras de orina de 20 ejemplares de Pan troglodytes en Kibale entre el 15 y el 21 de agosto de 2025. Para obtenerlas, esperó bajo los árboles donde descansaban los primates y utilizó bolsas de plástico o canalizaciones improvisadas con hojas.

Las pruebas aplicadas detectaron etilglucurónido (EtG), un metabolito que se produce cuando el etanol es procesado en el hígado. A diferencia del alcohol en sangre, el EtG puede permanecer en la orina durante varios días.

De los 20 chimpancés analizados, 17 superaron el umbral de 300 nanogramos por mililitro en una primera prueba. En un segundo análisis, más estricto, 10 muestras superaron los 500 ng/ml. En humanos, niveles similares se asocian con un consumo moderado de una a dos copas en las 24 horas previas.

Frutas fermentadas y metabolismo del etanol

Investigaciones previas ya habían detectado la presencia de etanol en frutas consumidas por chimpancés en Kibale y en el Parque Nacional de Taï, en Costa de Marfil. Los ejemplares estudiados pertenecen a las subespecies Pan troglodytes schweinfurthii y Pan troglodytes verus.

Las frutas muy maduras presentaron una concentración media de etanol de 0.31%. Sin embargo, hasta ahora no se había comprobado su presencia en el organismo de los primates.

Según los investigadores, la forma de consumo influye en la absorción. Mientras los humanos ingieren bebidas alcohólicas en periodos cortos, los chimpancés consumen fruta fermentada a lo largo del día, mezclada con pulpa semisólida, lo que ralentiza la absorción.

Hipótesis del “mono borracho” y evolución

El hallazgo respalda la llamada hipótesis del “mono borracho”, planteada por Dudley a inicios de siglo y desarrollada en el libro “The Drunken Monkey: Why We Drink and Abuse Alcohol”. La teoría propone que la atracción por el alcohol tiene raíces evolutivas vinculadas al consumo de frutas fermentadas.

De acuerdo con los autores, la capacidad de metabolizar etanol sugiere que humanos y chimpancés heredaron esta adaptación de un ancestro común, del que se separaron hace entre cinco y siete millones de años.

Aunque el estudio confirma que los primates metabolizan alcohol, aún falta determinar si prefieren frutas con mayor concentración de etanol. Los investigadores trabajan en métodos indirectos para evaluar esa posible preferencia.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.