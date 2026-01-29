Impresionantes imágenes satelitales muestran casas al borde del colapso por deslizamiento en Italia

GENERANDO AUDIO...

El deslizamiento creó un acantilado en Niscemi. Foto: Reuters

Imágenes satelitales mostraron los daños en la ciudad siciliana de Niscemi, en Italia, donde varias viviendas quedaron al borde de un acantilado tras un deslizamiento de tierra ocurrido el 27 de enero, luego de una fuerte tormenta.

Tras el deslizamiento, varios edificios sobresalían del borde del terreno colapsado, evidenciando la magnitud del daño. Incluso, un automóvil quedó con la parte delantera suspendida sobre el vacío, luego de que grandes tramos de la ladera se desprendieran.

Como medida de emergencia, más de mil 500 personas han sido desalojadas ante el riesgo de nuevos derrumbes en la zona afectada.

FOTO: Cortesía de Vantor | Reuters

Imágenes satelitales muestran el antes y después

Las imágenes de satélite difundidas tras el incidente muestran de forma clara el antes y después del deslizamiento de tierra en Niscemi, donde el avance del colapso del suelo modificó de manera visible el borde de la ciudad italiana.

El 28 de enero, el gobierno italiano, encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni, declaró el estado de emergencia para Sicilia, Cerdeña y Calabria, las tres regiones del sur de Italia más afectadas por la violenta tormenta.

Las autoridades señalaron que los fenómenos meteorológicos extremos se han vuelto cada vez más frecuentes en Italia en los últimos años.

Las inundaciones han devastado ciudades en distintas regiones del país, provocando la muerte de decenas de personas y aumentando el riesgo de deslizamientos de tierra e inundaciones, incluso en zonas que históricamente no eran consideradas de alto riesgo.

Millonarios daños tras la tormenta

La administración italiana destinó 100 millones de euros (alrededor de dos mil 50 millones de pesos) para cubrir las necesidades iniciales de las zonas más afectadas por la reciente tormenta. Sin embargo, autoridades locales estiman que los daños superan los mil millones de euros.

Los fuertes vientos y el oleaje empujaron el mar tierra adentro, lo que provocó el desbordamiento de defensas costeras y la destrucción de viviendas y negocios en distintas localidades del sur del país.

En Niscemi, los repentinos desalojos han incrementado la ansiedad y la ira entre los residentes. Algunos habitantes señalaron que deslizamientos de tierra anteriores no fueron atendidos de manera adecuada, lo que, aseguran, contribuyó a la situación actual que enfrenta la ciudad siciliana.

¿Qué es un deslizamiento de tierra y qué lo causa?

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), un deslizamiento de tierra se define como “el movimiento de una masa de roca, escombros o tierra pendiente abajo”.

Los deslizamientos de tierra son un tipo de “deslizamiento de masa”, que denota cualquier movimiento pendiente abajo de suelo y roca bajo la influencia directa de la gravedad. El término “deslizamiento de tierra” abarca cinco modos de movimiento de ladera:

Caídas

Vuelcos

Deslizamientos

Expansiones

Flujos

Estos se subdividen a su vez según el tipo de material geológico (roca madre, escombros o tierra). Los flujos de escombros (comúnmente conocidos como flujos de lodo o deslizamientos de lodo) y los desprendimientos de rocas son ejemplos de tipos comunes de deslizamientos de tierra.

Casi todos los deslizamientos de tierra tienen múltiples causas. El movimiento de laderas ocurre cuando las fuerzas que actúan pendiente abajo (principalmente debido a la gravedad) superan la resistencia de los materiales terrestres que las componen.

Las causas incluyen factores que incrementan los efectos de las fuerzas pendiente abajo y factores que contribuyen a una resistencia baja o reducida.

Los deslizamientos de tierra pueden iniciarse en laderas que ya están a punto de moverse por la lluvia, el deshielo, los cambios en el nivel del agua, la erosión fluvial, los cambios en las aguas subterráneas, los terremotos, la actividad volcánica, las perturbaciones causadas por las actividades humanas o cualquier combinación de estos factores.

Los terremotos y otros factores también pueden inducir deslizamientos de tierra bajo el agua. Estos deslizamientos se denominan deslizamientos submarinos. Los deslizamientos submarinos a veces causan tsunamis que dañan las zonas costeras.

El deslizamiento de tierra ocurrido en Niscemi ha provocado la expectación en el mundo entero que ha visto el increíble cambio repentino en la geografía de la ciudad.

