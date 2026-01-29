NASA adelanta posible lanzamiento de Crew-12 a la EEI para el 11 de febrero

GENERANDO AUDIO...

NASA podrían adelantar lanzamiento de nave. Foto: AFP | Ilustrativa

El lanzamiento de la misión para el cambio de tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI) podría realizarse el 11 de febrero, informó la National Aeronautics and Space Administration (NASA) este miércoles.

El despegue estaba previsto inicialmente para el 15 de febrero, sin embargo, la agencia espacial estadounidense evalúa adelantarlo luego de la evacuación médica de un grupo previo de astronautas que se encontraban en la EEI.

De acuerdo con la NASA, la primera ventana de lanzamiento se abriría a las 06:00 horas, tiempo del este (11:00 GMT). Además, se contemplan ventanas adicionales durante las mañanas del 12 y 13 de febrero, lo que amplía las posibilidades para concretar la misión.

La misión, denominada Crew-12, despegará desde Cabo Cañaveral, en el estado de Florida, uno de los principales centros de lanzamiento de vuelos espaciales tripulados de Estados Unidos.

¿Quiénes integran la tripulación de la EEI?

La tripulación de Crew-12 estará conformada por los astronautas estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, la astronauta francesa Sophie Adenot y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev, quienes reemplazarán al equipo actualmente en la Estación Espacial Internacional.

El adelanto del lanzamiento se produce luego de que los integrantes de la misión Crew-11 regresaran a la Tierra antes de lo previsto debido a un problema médico que afectó a uno de los astronautas. Este hecho representó la primera evacuación médica realizada en la historia de la EEI, según informó la NASA.

Artemis II complica la elección de la fecha

La selección de una nueva fecha para Crew-12 no ha sido sencilla para la NASA, ya que coincide con la planificación de otra misión clave: Artemis II. La ventana de lanzamiento de este proyecto, que será el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años, también está programada para abrirse en febrero.

En un comunicado, la NASA señaló que continúa evaluando las opciones disponibles para ambas misiones.

“La NASA continúa trabajando en posibles ventanas de lanzamiento para dos importantes misiones tripuladas este febrero: Artemis II y Crew-12. Tomaremos cualquier decisión sobre la mejor oportunidad de lanzamiento para cada misión más cerca de la fecha de vuelo”, indicó la agencia espacial.

El ajuste del calendario refleja la complejidad de coordinar misiones tripuladas simultáneas, especialmente cuando se trata de proyectos estratégicos tanto para la exploración lunar como para la operación continua de la Estación Espacial Internacional.

