El polvo del Sahara trae olas de calor y conjuntivitis a México: ¿cómo afectará a México en 2026?

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El polvo del Sahara llegará a las costas y el centro de México este verano, transportado por vientos acelerados desde África debido al aumento de temperaturas globales. Este fenómeno arrastra partículas contaminantes y afecta de forma directa el clima y la salud pública del territorio nacional, según la experta Úrsula Pamela García.

En entrevista con Pablo Valdés y Rocío Ireta en “A las nueve en Uno“, la coordinadora de Meteored México detalló que el fenómeno muestra cambios críticos este año y alertó que las incursiones son cada vez más densas y dañinas debido al impacto de la actividad humana.

¿Cómo impactará el polvo del Sahara en el cambio climático y el sargazo?

La especialista de Meteored México señaló que el polvo del Sahara altera gravemente el ciclo pluvial. La llegada de estas masas densas reduce significativamente la cantidad de lluvias en la superficie.

Esta escasez de agua acrecienta las olas de calor y genera sequías prolongadas. El oscurecimiento atmosférico químico provoca un mayor calentamiento de la superficie terrestre.

“Se acrecentan efectos como son las olas de calor, las sequías prolongadas, en zonas donde en teoría antes eh se presentaban lluvias y lo que te decía, había esta recarga de nutrientes”. Úrsula Pamela García, Meteored

García vinculó directamente este proceso con las masivas oleadas de sargazo en el Caribe. Las algas tóxicas se nutren de los contaminantes arrastrados por el polvo.

Además, la falta de tormentas tropicales normales impide la limpieza natural de los ecosistemas. La agricultura del sur de México enfrenta ahora amenazas por la presencia de lluvias ácidas.

Efectos alarmantes en la salud pública

El incremento de toxicidad en el polvo del Sahara golpea de forma directa a la población. Históricamente, las partículas afectaban solo a pacientes con asma o alergias respiratorias.

“Antes afectaba principalmente a la gente que tiene padecimientos respiratorios como alergias, asma, a que tienen dificultad al respirar y con la incursión de este tipo de polvo se vuelve más crónico su padecimiento o son más vulnerables“, dijo.

No obstante, la experta apuntó que las enfermedades oculares se han disparado críticamente. Casos severos de conjuntivitis han aumentado en los últimos tres años.

Los grupos más vulnerables ante la mala calidad del aire son los niños y ancianos. Las mujeres embarazadas también corren altos riesgos por la toxicidad ambiental.

Ante esta realidad, García hizo un llamado a no mostrar indiferencia frente a las crisis globales. La meteoróloga instó a exigir reformas internacionales para mitigar los efectos del cambio climático.

¿Cómo viaja el polvo del Sahara hasta México?

García explicó que las altas temperaturas veraniegas en el desierto africano generan pulsos mecánicos en la atmósfera. Estos movimientos ocurren por la ondulación de la zona de convergencia tropical.

Este cinturón de energía acelera los vientos, provocando el arrastre masivo de arena suspendida. Las corrientes de aire viajan miles de kilómetros cruzando el océano Atlántico.

Sin embargo, la especialista aclaró que el flujo actual ya no es aire limpio de desierto. El viento ahora arrastra químicos de la agricultura y residuos de bombardeos bélicos de Medio Oriente.

Como resultado, esta densa capa de contaminantes impacta al litoral del Golfo de México. El fenómeno también abarca la península de Yucatán y estados como Tabasco y Chiapas.

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