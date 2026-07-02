Los nombres de usuario de WhatsApp facilitan fraudes y suplantaciones de identidad, advierten expertos

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El nombre de usuario de WhatsApp tiene sus riesgos | Foto: AFP

WhatsApp anunció el pasado 30 de junio que comenzaría a implementar la nueva función de nombres de usuario para evitar dar el número de teléfono a otras personas; sin embargo, esta novedad despertó la preocupación de expertos en ciberseguridad por el riesgo de posibles fraudes y suplantaciones de identidad.

La agencia de noticias Europa Press destacó que la preocupación surge por potenciales usos indebidos de la herramienta al apropiarse de nombres relacionados con figuras y entidades públicas, tras una alerta emitida por los reguladores de la app de Meta en India.

¡Alertan por peligros en torno a los nombres de usuario en WhatsApp!

La nueva herramienta de WhatsApp pretende que los usuarios no tengan que “dar su número de teléfono a personas que no conocen“; sin embargo, podrían propiciar casos de suplantación de identidad, según el medio tecnológico TechCrunch.

La plataforma de Meta anunció esta función el 30 de junio y, dos días después, el portal especializado alertó que ya se detectaron variaciones de nombres de figuras públicas, políticos y celebridades de India.

Por su parte, Changpeng Zhao, fundador de la plataforma de intercambio Binance, publicó en su cuenta de X (antes Twitter) que no pudo reservar el alias “cz_binance” en WhatsApp, debido a que ya lo había reservado otra persona.

“Lo intenté, no pude reservar ese nombre. Así que, definitivamente no fui yo”. Changpeng Zhao

Tried, couldn't reserve that name. So, definitely not me. 🤣 https://t.co/s779rWSSlY — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) June 30, 2026

Europa Press destacó que este tipo de situaciones denota una potencial problemática de suplantación, pues una ligera variación en el nombre de usuario de una cuenta vinculada a un organismo público puede provocar que cualquier usuario caiga fácilmente en engaños.

Advierten que los nuevos fraudes de WhatsApp ya son una realidad

TechCrunch tuvo acceso a un aviso del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY) de India a WhatsApp, en el que expresaba su preocupación debido al potencial aumento de fraudes financieros y suplantaciones.

El organismo indio también advirtió que los nombres de usuario pueden facilitar la suplantación de “individuos, autoridades públicas, instituciones financieras y agencias gubernamentales“.

El MeitY de India también solicitó a WhatsApp que no se haga un despliegue masivo de esta función sin antes evaluar el marco legal y realizar consultas sobre el impacto que pueden llegar a tener los nombres de usuario.

WhatsApp responde a dudas sobre los nombres de usuario

A través de redes sociales, WhatsApp explicó que ha tomado medidas para evitar riesgos, incluyendo la imposibilidad de reservar los nombres de algunas figuras públicas, sin detallar de cuáles se tratan.

“Hemos retenido nombres bien conocidos y algunas variaciones de ellos – como figuras públicas, celebridades, entidades gubernamentales y cuentas verificadas por Meta – para que solo puedan ser reclamados por sus dueños legítimos. Si intentas reservarlos, el sistema dirá que no están disponibles“, señaló la plataforma el pasado 1 de julio.

Username reservations are here, as more and more people claim theirs, here’s answers to the top questions you’re asking ⬇️



Q: Are usernames mandatory?



A: Nope, they are optional.



Q: What if the username I want isn’t available?



A: There’s a few reasons you might not be able to… — WhatsApp (@WhatsApp) July 1, 2026

Por otro lado, aseguró que, una vez que los nombres de usuario estén disponibles para mensajería, cuando los usuarios reciban un mensaje de alguien, serán informados del país de origen y recibirán una advertencia para el primer contacto.

En ese sentido, señaló: “Los nombres de figuras públicas bien conocidas y sus variaciones están retenidos para dueños verificados. También estamos vigilando de cerca los bloqueos y reportes para tomar medidas contra estafadores“.

Otra medida que se implementó es que los usuarios puedan reclamar el alias que ya utilizan en Instagram o Facebook, no solo para reducir la suplantación, sino para que se mantenga una identidad consistente entre las plataformas de la compañía.

WhatsApp aseguró que integrará los comentarios de los expertos y reguladores antes de lanzar la herramienta de forma global y definitiva. Asimismo, la app de chat ha recomendado que los usuarios elijan un nombre de usuario único.

¿Qué son y cómo funcionarán los nombres de usuarios de WhatsApp?

WhatsApp anunció la implementación de los nombres de usuario para que las personas puedan chatear sin dar el número de teléfono tanto en conversaciones individuales como grupales.

“A veces, sólo quieres chatear sin tener que dar tu número. Lo mismo ocurre con las conversaciones en grupo. Tal vez quieras unirte al chat de los padres del equipo de futbol, pero prefieras no dar tu número de teléfono a personas que no conoces”. WhatsApp

your phone number is personal and sometimes you want to connect without handing it over. that's why we're introducing usernames for WhatsApp.



starting this week, you can reserve a username to use later this year when we launch the feature. It takes just a few seconds, make sure… — WhatsApp (@WhatsApp) June 29, 2026

La plataforma aseguró que no habrá directorios para explorar ni sugerencias, sino que las personas deberán conocer el nombre de usuario exacto de las personas para ponerse en contacto con ellas por primera vez.

“Para ayudarte a controlar quién puede comunicarse contigo en WhatsApp mediante tu nombre de usuario, creamos una clave opcional de nombre de usuario que los demás deberán conocer para enviarte un mensaje“, añadió la app de Meta.

De esta forma, una vez que se lancen los nombres de usuario, al enviar un mensaje a una persona o empresa por primera vez, los destinatarios ya no verán el número de teléfono si tiene activado su nombre de usuario.

¡Ya puedes reservar tu nombre de usuario de WhatsApp!

WhatsApp tiene más de 3 mil millones de personas registradas, por lo que muchos nombres podrían repetirse. Por esta razón, se abrirán las reservas anticipadas para que todos tengan la oportunidad de elegir su nombre de usuario.

Los internautas podrán reservar su nombre de usuario opcional en la versión más reciente de WhatsApp:

Ve a Ajustes

Ingresa a Cuenta

Accede a Nombre de usuario

Cabe destacar que se implementarán los nombres de usuario de manera gradual durante los próximos meses y se notificará en WhatsApp cuando estén disponibles en cada país.

Además, la plataforma también ofrecerá un generador de nombres de usuario para crear el nombre ideal, según dio a conocer en su comunicado.

Por otro lado, los creadores de contenido, pequeñas empresas y organizaciones podrán reclamar su nombre de usuario existente en Instagram o Facebook.

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