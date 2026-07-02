Profeco alerta por wifi público: criminales pueden interceptar información

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¡No te arriesgues al Wi-Fi público en tus vacaciones! | Foto: Getty Images – IA

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó a los viajeros sobre los riesgos a la privacidad de los datos de los viajeros al conectarse a internet en espacios como aeropuertos, hoteles y establecimientos, según compartió en la Revista del Consumidor de julio.

A través de recomendaciones prácticas y una herramienta visual de semáforo, la institución explicó cómo los ciberdelincuentes interceptan información mediante redes abiertas o falsas.

Esta iniciativa de la Profeco surge debido a que la conexión a internet se ha vuelto una herramienta indispensable para buscar direcciones, confirmar reservaciones o solicitar transporte al salir de viaje.

El semáforo de conexión: ¿Cuándo es seguro navegar?

Para facilitar la toma de decisiones, la Revista del Consumidor propone un semáforo de conexión que divide el nivel de riesgo en tres escenarios claros:

Confianza básica (verde)

Se presenta cuando la red pertenece a una institución o establecimiento identificable (como un hotel o aeropuerto), requiere obligatoriamente una contraseña de acceso y no solicita datos personales ni financieros innecesarios. En estos casos, se recomienda su uso para tareas sencillas como revisar mapas o utilizar mensajería instantánea.

Precaución (amarillo)

Corresponde a redes completamente abiertas (sin contraseña), administradas por desconocidos o con nombres ambiguos (por ejemplo, “wifi gratis 123”). La Profeco aconseja emplearlas solo para consultas rápidas en la web, evitando introducir contraseñas o datos sensibles.

Evitar conexión (rojo)

Se debe buscar otra opción de conectividad si se detectan redes duplicadas o sospechosas (como “Café_Oficial” y “Café_Free”), si la navegación redirige constantemente a otros sitios o si se pide información inusual para ingresar.

Cuidado con las plataformas y aplicaciones falsas

La Profeco advirtió que los riesgos se trasladan también a las apps de transporte o reservas que se descargan durante el trayecto. Existen plataformas falsas diseñadas meticulosamente para clonar la interfaz de los servicios originales con el fin de capturar información personal o bancaria.

Para evitar caer en estas trampas, la entidad recomendó desconfiar de aplicaciones que muestren nombres con ligeras variaciones ortográficas respecto a las marcas oficiales, que posean un bajo volumen de descargas, o que exijan permisos injustificados como el acceso a:

Cámara

Micrófono

Lista de contactos

Asimismo, se enfatizó la regla estricta de realizar cualquier descarga únicamente desde las tiendas oficiales de aplicaciones.

Medidas de seguridad indispensables en la navegación

Finalmente, la Revista del Consumidor enlista una serie de hábitos digitales obligatorios para mitigar las vulnerabilidades en entornos públicos.

Si es estrictamente necesario acceder a un sitio web, se debe verificar en la barra del navegador que la dirección inicie obligatoriamente con el protocolo https:// y muestre el ícono de un candado cerrado, lo que garantiza que la transmisión de datos está protegida.

También se recomendó desactivar la conexión automática a redes wifi en el teléfono, evitar realizar compras o transferencias bancarias, cerrar siempre las sesiones de las cuentas utilizadas y jamás almacenar las contraseñas en los navegadores.

Conectarse es un derecho de los usuarios, pero hacerlo con seguridad es una responsabilidad individual, de acuerdo con el organismo.

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