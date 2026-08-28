México analizará límites a redes sociales para menores; Sheinbaum plantea restringirlos en la escuela

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México analizará cómo podría impactar en el país una resolución en Estados Unidos que establece límites al uso de Facebook e Instagram entre menores. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que encargó revisar el tema a su equipo jurídico.

El análisis ocurre mientras el Gobierno federal también prepara medidas sobre el uso de celulares en las escuelas. De acuerdo con Sheinbaum, actualmente 16 estados de la República ya cuentan con disposiciones para restringir estos dispositivos en los planteles.

México analiza límites a Facebook e Instagram para menores

Sheinbaum señaló el 27 de agosto que pidió analizar los alcances que podría tener en México la resolución relacionada con Meta: “Ahí se lo encargamos a Luisa y a los abogados… para ver cómo esta resolución puede también impactar a México”.

El acuerdo en Estados Unidos obliga a Meta a pagar hasta 18 mil millones de dólares en 10 años. Las demandas acusaban a Facebook e Instagram de estar diseñados para generar adicción entre menores. Meta niega estas acusaciones.

Entre las medidas establecidas para los menores se encuentra un máximo de dos horas diarias entre Facebook e Instagram.

También se contempla el bloqueo de las plataformas entre las 00:00 y las 06:00 horas, así como la suspensión de notificaciones entre las 08:00 y las 15:00 horas. Los padres podrán ampliar el tiempo permitido.

Sheinbaum plantea restringir celulares en las escuelas

En México, uno de los primeros cambios estará enfocado en las aulas. Sheinbaum aseguró que está a favor de restringir el uso de celulares en las escuelas.

“Mi opinión es que sí debe restringirse el uso de celulares en las escuelas. Ya hay esa disposición en 16 estados de la República”, declaró.

La decisión a nivel federal está prevista para septiembre. La mandataria también planteó recuperar herramientas tradicionales dentro de los salones.

“Me parece que es importante que en las escuelas se regrese al papel, al lápiz, a un aprendizaje que no tenga que ver con los dispositivos electrónicos”, afirmó.

Inteligencia artificial también entrará al debate

La discusión sobre tecnología y menores podría extenderse a la inteligencia artificial. Sheinbaum adelantó que su Gobierno quiere continuar analizando este tema.

“Queremos seguir discutiendo lo que tiene que ver, incluso, con la inteligencia artificial”, señaló.

Así, el análisis en México contempla tanto las posibles implicaciones de las medidas contra Meta como las próximas restricciones al uso de celulares en las escuelas.

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