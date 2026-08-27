Muere Alfredo “Chaparro”, comediante de “El Rey de las Bromas”, en plena gira 

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Muere el comediante Alfredo “Chaparro” Foto: Pexels

A través de redes sociales se confirmó la muerte de Alfredo Alonso, mejor conocido como “Chaparro”, colaborador del creador del contenido “El Rey de las Bromas”, mientras se encontraba de gira.

Con un comunicado publicado el 26 de agosto, su equipo de trabajo y familiares confirmaron la noticia de su fallecimiento a los 60 años de edad,

“Hoy despedimos a un hombre que dejó una huella especial en todas aquellas personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo, compartir con él y disfrutar de su talento” menciona la publicación en redes.

Asimismo, el propio “Rey de las Bromas” despidió a Alfredo “Chaparro” con una publicación en sus redes sociales, donde recordó los momentos que compartieron y las alegrías que brindó a sus seguidores.

“Descansa en paz y ten un buen viaje hasta el cielo, Fredy. Siempre te vamos a recordar. Nos dejaste muchas alegrías, vas a vivir siempre en mis recuerdos” mencionan.

El creador de contenido se encontraba de gira presentando su show de comedia, por lo que todas las fechas que habían sido programadas quedaron oficialmente canceladas, de acuerdo con el comunicado.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las causas del deceso del humorista, aunque su familia pidió privacidad durante este momento de duelo.

“Agradecemos profundamente la comprensión, respeto y solidaridad hacia sus familiares, amigos, equipo de trabajo y seres queridos durante este difícil momento”, finaliza el comunicado.

Cabe señalar que en una de sus últimas publicaciones se puede ver al comediante bailando.

¿Quién era Alfredo “Chaparro”?

Alfredo Alonso, conocido en el mundo de internet como “Chaparro”, era originario de la sierra de San Luis Potosí.

Se dedicaba a vender dulces en la calle hasta que comenzó a destacar y convertirse en una personalidad de internet cuando apareció en el canal de YouTube “El Rey de las Bromas”.

El recibimiento del público hacia Alfredo “Chaparro” provocó que se convirtiera en un personaje querido por los usuarios, quienes seguían sus participaciones y ocurrencias dentro del contenido del popular creador.

Su participación en los videos le permitió ganar reconocimiento entre los seguidores del canal y consolidarse como una de las figuras que acompañaban al “Rey de las Bromas” durante sus presentaciones y contenidos.

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