México firma acuerdo con plataformas para combatir la violencia digital: X se niega a participar

El Gobierno de México anunció la creación del Primer Acuerdo de Colaboración Voluntaria con Plataformas Digitales (como Google y Meta) para Combatir las Violencias en el Ámbito Digital, fenómeno que afecta a millones de personas en el país, especialmente a mujeres.

En los últimos cuatro años, las víctimas que sufrieron ciberacosos crecieron de 16.1 millones a 18.9 millones, de las cuales, más de la mitad son mujeres, según el Módulo Sobre Ciberacoso (Mociba) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante la conferencia matutina de este 11 de marzo, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, en conjunto con la Secretaría de Mujer explicó que se trata de un acuerdo voluntario con empresas tecnológicas, cuyo objetivo es mejorar los mecanismos para retirar contenido que violente a mujeres y fortalecer la prevención dentro de redes sociales.

“El combate a la violencia es una tarea integral debemos hacerlo en todos los espacios donde viven las mujeres, no debe normalizarse la violencia y lamentablemente en el espacio digital se normaliza”. Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres

¿Qué plataformas formarán parte del Acuerdo de Colaboración Contra la Violencia Digital?

Citlalli Hernández, titular de laSecretaría de las Mujeres, precisó que el acuerdo se llevará a cabo del lado de Gobierno entre dicha Secretaría y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Mientras que del lado de las plataformas estarán Google, Meta (Facebook, WhatsAPP e Instagram) y TikTok.

Asimismo, precisó que se intentó invitar a la aplicación X, pero esta se negó: “también fue convocada la plataforma X, pero argumentaron que no tienen oficina en México por lo que no pudieron estar y es una de las plataformas donde más vemos esto”, señaló.

Otras plataformas que se espera se integren en modalidad de viaje seguro son Uber y Didi, según Hernández

Primer Acuerdo de Colaboración Voluntaria con Plataformas Digitales para Combatir las Violencias en el Ámbito Digital se dividirá en dos fases:

De acuerdo con la titular de la Secretaría de las Mujeres, si bien, al momento las plataformas ya cuentan con normas comunitarias, guías para prevenir violencia digital y recursos para apoyar a víctimas, es necesario fortalecer estas acciones.

El plan presentado por el Gobierno federal contempla 17 acciones divididas en dos fases principales para reforzar la seguridad digital de las mujeres.

Prevención: en la parte de prevención destacan nueve acciones:

Revisión de las normas de convivencia comunitaria en las redes sociales para su fortalecimiento Generar y difundir conjuntamente la Cartilla de la seguridad digital Campañas para posicionar mensajes educativos y formativos dirigidos a personas creadoras de contenido y usuarias Campañas para incentivar la denuncia y reportes con las autoridades correspondientes y en las herramientas de denuncia de las plataformas Campañas informativas en el espacio digital Fortalecimiento de herramientas y políticas para prevenir, atender y erradicar las violencias Educar al ecosistema de personas creadoras de contenido y personas usuarias para fomentar un entorno digital inclusivo Generar información accesible para sensibilizar a las y los usuarios sobre el uso responsable de tecnología Robustecer estrategias de prevención con mesas de diálogo constante y trabajo conjunto

Mientras que en la de acción destacan ocho:

Se activarán medidas inmediatas para atender casos de violencia Creación de una guía para reportar contenidos y usar herramientas de protección en las plataformas digitales. Fortalecimiento de herramientas y políticas para generar mejores espacios de reporte y denuncia a perfiles, cuentas o usuarios que infrinjan las normas comunitarias. Vincular los mecanismos de reporte de violencias habilitando la línea 079, opción 1, para primeros auxilios emocionales y canalización a instituciones de atención. Cooperación con autoridades para la investigación hacia la atención a víctimas a través de contactos directos entre enlaces entre las empresas y las Fiscalías, Ministerios Públicos y Policías Cibernéticas. Colaboración estratégica para el retiro de contenido violento o íntimo no consentido sin comprometer la cadena de custodia digital. Desarrollar nuevas herramientas y políticas accesibles, comprensibles y de fácil consulta que permitan atender casos de acoso y otras conductas de abuso y odio que afectan a las mujeres. Se iniciarán mesas de trabajo para establecer una ruta de cooperación con autoridades, instituciones académicas, expertas en derechos digitales y organizaciones sociales, para fortalecer atención a víctimas, la cooperación en los casos de violencia que impliquen delitos y la mejora de políticas relacionadas con el combate a la violencia digital.

La funcionaria explicó que este acuerdo es resultado de mesas de colaboración iniciadas el 27 de noviembre de 2025 entre el Gobierno y las plataformas digitales.

¿Cómo denunciar si soy víctima de violencia digital?

La presidenta Sheinbaum destacó que si una persona es víctima de esta violencia, puede denunciar a través de las plataformas o bien mediante la página de la Secretaría de las Mujeres y en el número 079, línea 1.

Finalmente, destacó que este es el primer acuerdo de este tipo en México, y aseguró que representa un avance para garantizar espacios digitales más seguros para las mujeres mexicanas.

