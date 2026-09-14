Bolsas caen por temor al avance de la IA y sus riesgos en ciberseguridad

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Desarrolladores de IA advirtieron sobre riesgos. Foto: Reuters

Los principales índices de Wall Street cerraron con pérdidas este lunes después de que creciera la preocupación entre inversionistas por los riesgos asociados al desarrollo acelerado de la inteligencia artificial (IA), luego de advertencias emitidas por figuras clave de la industria como Elon Musk, Sam Altman y Dario Amodei.

El Dow Jones retrocedió 0.29%, el S&P 500 perdió 0.48% y el tecnológico Nasdaq cayó 0.56%, aunque durante la sesión llegó a registrar pérdidas más pronunciadas.

Musk respalda advertencias sobre la IA

La inquietud del mercado aumentó después de que el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, pidió una desaceleración en el desarrollo de modelos avanzados de inteligencia artificial para evaluar mejor sus posibles riesgos.

A esa postura se sumaron directivos de algunas de las empresas más importantes del sector, entre ellos Elon Musk, quien afirmó que Amodei “tiene razón” y recordó que lleva más de una década alertando sobre los riesgos potenciales de esta tecnología.

Musk incluso retomó una publicación antigua en la que sostenía que la inteligencia artificial general podría representar un riesgo mayor que las armas nucleares.

Golpe para empresas ligadas a la IA

Las declaraciones impactaron especialmente a las compañías vinculadas con infraestructura para inteligencia artificial y centros de datos.

Entre las mayores caídas destacaron:

Nvidia : -3.36%

: -3.36% Broadcom : -4.77%

: -4.77% AMD : -4.40%

: -4.40% Micron : -5.25%

: -5.25% Intel: -5.59%

En Asia también se registraron pérdidas importantes. La japonesa SoftBank, uno de los principales inversionistas de OpenAI, se desplomó más de 13%, mientras crecían las dudas sobre las fuertes inversiones destinadas al desarrollo de inteligencia artificial.

Temor por riesgos de ciberseguridad

La discusión se intensificó después de que empresas del sector reconocieran preocupaciones sobre el posible uso indebido de modelos avanzados de IA.

Entre las amenazas mencionadas por especialistas y ejecutivos se encuentran ataques cibernéticos más sofisticados, desarrollo de herramientas ofensivas automatizadas y la posibilidad de que sistemas cada vez más complejos operen fuera del control humano.

Estas preocupaciones han llevado a que varios líderes tecnológicos soliciten mayores mecanismos de evaluación y supervisión antes de lanzar nuevos modelos al mercado.

El debate llega a la ONU

La preocupación ya trascendió al sector financiero.

Funcionarios diplomáticos confirmaron que el Consejo de Seguridad de la ONU analizará próximamente los riesgos relacionados con la inteligencia artificial durante reuniones vinculadas a la Asamblea General de Naciones Unidas.

El tema ha cobrado relevancia mundial conforme aumentan las peticiones de regulación por parte de gobiernos, académicos y empresas tecnológicas.

Trump rechaza frenar el desarrollo

Mientras algunos líderes del sector piden precaución, el presidente estadounidense Donald Trump rechazó las advertencias más alarmistas.

Trump calificó como una “patraña” la idea de que la inteligencia artificial pueda representar una amenaza existencial para la humanidad y defendió que Estados Unidos mantenga el liderazgo tecnológico frente a China.

Las declaraciones reflejan la creciente división entre quienes consideran que la IA debe avanzar con menos restricciones y quienes piden una regulación más estricta para evitar riesgos futuros.

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