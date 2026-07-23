Investigadores de la UNAM usan relojes inteligentes para prevenir hipertensión y diabetes

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Investigadores de la UNAM usan tecnología Huawei | Foto: Uno TV

HUAWEI, marca china de tecnología, presentó sus nuevos dispositivos este 22 de julio en Los Cabos, Baja California, en donde también se anunció que expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)han podido utilizar relojes inteligentes de la empresa asiática para trabajar en la prevención de hipertensión y diabetes.

Asimismo, se dio a conocer que su plataforma de investigación permite la colaboración en investigación de salud global, incluyendo a los investigadores de la UNAM, con más de 180 institutos de China, el Dubai Health de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y un instituto más de Tailandia.

UNAM y HUAWEI colaboran para detección de hipertensión y diabetes

El Dr. Rubén Fossion, profesor asociado en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, compartió que su equipo de trabajo ha desarrollado modelos de detección con los HUAWEI Watch D2, lo que les ha permitido:

Comparar la precisión de medición contra dispositivos tradicionales

Evaluar cómo el corazón de los pacientes mantiene su equilibrio

Analizar cómo reacciona el corazón ante estímulos audiovisuales

Estudiar las alertas tempranas cardiovasculares

Fuente: Huawei

De manera particular, el Dr. Fossion aseguró que la aplicación más importante de esta tecnología es la detección temprana de enfermedades como diabetes e hipertensión.

“Utilizamos estos datos continuos y fisiológicos para detectar, mediante estudios estadísticos, el avance de enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, antes de que surjan los síntomas”. Dr. Rubén Fossion, UNAM

El Dr. Rubén Fossion en el evento de lanzamiento de HUAWEI | Foto: Uno TV

Otra aplicación destacada de esta tecnología es que se analiza a los pacientes con problemas cardiovasculares para analizar sus respuestas fisiológicas a distintos estímulos emocionales.

En la presentación desde Los Cabos, el Dr. Fossion agradeció a todo su equipo de trabajo, incluyendo a la Dra. Ana Leonor Rivera López, el Dr. Octavio Abraham Bureos Lecona y la médico cirujana Vania Martínez Garcés.

Finalmente, el profesor e investigador reconoció el trabajo del Laboratorio de Física de la Vida, al Instituto de Ciencias Nucleares y al Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM.

¿Qué es el HUAWEI WATCH D2?

Aunque no forma parte de la gama de dispositivos presentada este 22 de julio en Los Cabos, el investigador de la UNAM destacó el uso del HUAWEI WATCH D2 con fines de investigación médica.

Este dispositivo destaca por sus funciones aplicadas al monitoreo ambulatorio de la presión arterial a través de un diseño ligero y delgado que facilita la gestión integral de la salud.

Así lucen los modelos del HUAWEI WATCH D2 | Foto: HUAWEI

Además, este reloj está pensado para realizar mediciones de presión arterial en cualquier momento, además de medir la presión a horas preestablecidas gracias a recordatorios oportunos.

Por otro lado, cuenta con las siguientes características:

Hasta 10 indicadores de salud al alcance de un toque

Seguimiento de la salud en tiempo real desde la muñeca

Análisis de arritmias mediante onda de pulso

Comunidad de salud y atención domiciliaria

Fuente: HUAWEI

El Dr. Rubén Fossion agradeció que la marca china les proveyera de múltiples dispositivos para poder ayudar en sus investigaciones de carácter médico.

Este dispositivo tiene un precio aproximado de $6,499.00 en la tienda oficial de la marca.

HUAWEI presentó un smartwatch con 99 diamantes y funciones de salud

Además de los anuncios en materia de salud,Los Cabos fue el marco de la presentación del HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition, desarrollado en colaboración con la diseñadora Francesca Amfitheatrof.

Este reloj inteligente incorpora 99 diamantes naturales, un cristal de zafiro tallado con precisión mediante un proceso de corte tipo diamante y una colección de exclusivas esferas inspiradas en la secuencia Fibonacci.

Además, de su diseño, su función es el cuidado de la salud, por lo que incorpora sensores, medición de presión y tecnología especializada para ofrecer un monitoreo integral del bienestar con precisión.

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