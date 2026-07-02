Luego de 4 días de búsqueda, capturan al tigre “Kenzo” en Tepetlaoxtoc, Estado de México

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Tigre capturado tras días de búsqueda. Foto: Ayuntamiento Tepetlaoxtoc

Luego de cuatro días de búsqueda, esta mañana fue capturado el tigre de bengala que escapó de un santuario ubicado en la comunidad de San Bernardino, en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México (Edomex).

Con ayuda de Protección Civil estatal, personal de la Profepa, la SEMARNAT y vecinos de Tepetlaoxtoc, fue posible su localización y captura.

Operativo de búsqueda para localizar al tigre

El pasado lunes, la alcaldesa Diana Morales informó que se había escapado el enorme felino del santuario y estaba libre en la zona alta del municipio.

De manera inmediata se montó un impresionante dispositivo de seguridad para localizarlo.

Con apoyo de drones, un helicóptero del grupo relámpagos, perros cazadores, y más de un centenar de personas civiles y servidores públicos y veterinarios, esta mañana se logró su localización y su posterior captura.

La alcaldesa informó que el felino presenta algunas heridas por lo que será atendido por veterinarios y será trasladado al zoológico de Zacango para su resguardo y atención.

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