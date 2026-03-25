¡El futuro es hoy! Melania Trump sorprende acompañada de un robot humanoide en la Casa Blanca

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El robot habló ante los asistentes en la Casa Blanca. Foto: AFP

Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, sorprendió durante un evento en la Casa Blanca donde apareció acompañada de un robot humanoide que caminaba a su lado y habló ante los asistentes, marcando un momento inusual en la agenda oficial para mostrar los avances estadounidenses en tecnología.

Durante la apertura de la cumbre global “Forjando juntos el futuro”, la primera dama estadounidense llegó acompañada del androide “Figure 3”, en lugar del presidente Donald Trump.

El robot humanoide, de color gris claro con negro, caminó junto a Melania Trump y ofreció un breve mensaje: “Gracias, primera dama Melania Trump, por invitarme a la Casa Blanca”, expresó mientras gesticulaba con las manos.

Tras su participación, el androide se retiró del recinto por el mismo acceso por el que llegó con Melania Trump.

Evento reúne líderes globales, destaca tecnología e inteligencia artificial

Robot y Melania Trump. Foto: AFP

El acto se realizó en el Salón Este de la Casa Blanca, donde se dieron cita cónyuges de jefes de Estado y de gobierno de distintos continentes. La presencia del robot humanoide generó aplausos entre los asistentes.

Durante su discurso, Melania Trump destacó el simbolismo del momento.

“Es justo decir que usted es mi primer invitado humanoide, fabricado en Estados Unidos, a la Casa Blanca”, indicó.

Melania Trump impulsa la inteligencia artificial en educación

Robot saluda en la Casa Blanca. Foto: AFP

La primera dama ha enfocado parte de su agenda en temas de inteligencia artificial y entornos digitales, especialmente en su impacto en la educación infantil.

En su intervención, planteó escenarios sobre el uso de IA en la enseñanza, al señalar, “imaginen a un educador humanoide llamado Platón. El acceso a los estudios clásicos es ahora instantáneo”.

Añadió que el uso de esta tecnología permitirá que los niños desarrollen pensamiento crítico y capacidades de razonamiento independiente.

En meses recientes, Melania Trump ha incrementado su presencia pública, luego de mantener un perfil discreto al inicio del segundo mandato de su esposo.

Además de organizar eventos sobre protección de menores en internet y tecnología educativa, ha impulsado proyectos personales, entre ellos un documental titulado “Melania”, producido mediante un acuerdo con Amazon, así como un audiolibro de sus memorias narrado con inteligencia artificial.

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