NASA muestra impactantes imágenes del desierto más seco del mundo repleto de nieve

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El desierto de Atacama en Chile está lleno de nieve… ¿por qué? | Foto: NASA

La NASA compartió impactantes imágenes que revelan el antes y después del desierto de Atacama, al norte de Chile, luego de ser azotado por dos tormentas invernales consecutivas que lo cubrieron con un inusual manto de nieve para una zona del planeta conocida por ser completamente árida.

Cabe destacar que el desierto chileno ya había experimentado nevadas en 2025 y 2011; sin embargo, una de las dos tormentas de 2026 fue excepcionalmente extensa y abarcó desde los Andes hasta cerca de la costa del Pacífico.

Antes y después del desierto de Atacama tras fuerte nevada

Los satélties Landsat 8 y 9 de la NASA capturaron dos imágenes del desierto de Atacama; la primera, correspondiente al 6 de agosto, y la segunda se tomó ocho días después.

La primera imagen fue antes del período de clima severo, mientras que la segunda toma corresponde al momento posterior de la tormenta invernal en la región.

Ambas imágenes muestran una vista detallada de la meseta de Chajnantor, dentro del complejo volcánico Altiplano-Puna, donde se encuentra el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), uno de los radiotelescopios más potentes del planeta.

Con la llegada de la nieve y los fuertes vientos, ALMA suspendió sus operaciones, activando un modo de protección para sus antenas.

El desierto de Atacama se une a una Sudamérica nevada

La NASA también reveló que el norte de Chile, Argentina y el sur de Bolivia y Perú estaban repletos de nieve tras la tormenta que se extendió desde los Andes hasta el corazón del desierto de Atacama.

“En un punto, un manto de nieve llega casi hasta la costa del Pacífico chileno”. NASA

La segunda tormenta cubrió una zona aún más extensa con nieve fresca y la imagen, capturada por el satélite Terra de la NASA el 19 de agosto mostró la nieve extendiéndose hacia el oeste de los Andes.

La nieve se desplazó a través del núcleo hiperárido del desierto, hasta cerca de la costa del Pacífico, al sur de la ciudad portuaria chilena de Antofagasta.

Esta zona costera alberga varios observatorios astronómicos importantes, algunos de los cuales también suspendieron sus operaciones durante el evento.

¿Por qué nevó tanto en el desierto de Atacama?

La mayor parte de las precipitaciones invernales de la región provienen de bajas presiones aisladas, es decir, de sistemas de baja presión que se separan de la corriente en chorro y que pueden llegar al norte de Chile, tal como pasó en 2025.

En el caso de las tormentas de 2026, se originaron de una baja presión aislada, la cual se derivó de una vaguada inusualmente grande que abarcaba desde el extremo sur de Sudamérica hasta las zonas subtropicales, según la NASA.

“La alteración atmosférica, combinada con la abundante humedad costera, produjo precipitaciones que se extendieron por una franja inusualmente amplia de la región: mar adentro, a lo largo de la costa, a través del corazón del desierto de Atacama y sobre los Andes“, explicó la agencia espacial.

NASA advierte por nevadas extremas y lluvias en la región

Los totales de nieve alcanzaron una magnitud “rara vez vista en la región, por lo demás extremadamente árida“, según René Garreaud, científico atmosférico de la Universidad de Chile.

Además, llovió en zonas como Taltal, en la costa norte de Chile, que acumuló casi 40 milímetros de lluvia en tres días, aproximadamente diez veces su promedio anual, según el experto chileno.

“Este tipo de eventos ocurren solo unas pocas veces por década, si es que ocurren”. René Garreaud

Las abundantes precipitaciones provocaron destructivos aludes de lodo e inundaciones repentinas en algunas zonas del norte chileno, recalcó la NASA.

Finalmente, Garreaud señaló que el fortalecimiento de El Niño es el trasfondo del invierno inusualmente lluvioso en el centro-norte de Chile.

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