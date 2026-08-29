¡IA se convierte en aliada! Ayuda a detectar fraudes en créditos y garantías falsas

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Sector financiero detecta irregularidades con IA. Foto: Getty Images | Cuartoscuro

La inteligencia artificial (IA) se convirtió en una nueva herramienta para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple frente a esquemas de fraude que incluyen identidades falsas, garantías apócrifas y solicitudes de financiamiento en varias instituciones al mismo tiempo.

Jorge Avante, director general de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Asofom), explicó que la tecnología permite encontrar inconsistencias en los datos de una persona y advertir cuando existe una posible suplantación de identidad.

“Esta tecnología permite identificar… Te lanza alertas y una vez que lo identificamos, lo podemos compartir, oigan, aguas porque me llegó esta persona que me dice que es, pero no es”, explicó.

Una misma garantía puede respaldar varios créditos

Uno de los mecanismos que preocupa al sector consiste en presentar una garantía falsa y acudir prácticamente al mismo tiempo a diferentes instituciones para solicitar financiamiento.

“Hay malosos que usan una garantía y te piden a cinco instituciones el mismo día el crédito, con una garantía apócrifa”, señaló Avante.

El problema, explicó, es que una operación puede avanzar en varias instituciones antes de que alguna detecte la irregularidad. Por eso es que considera fundamental que la información pueda compartirse rápidamente entre las entidades financieras.

“Necesitamos esa inmediatez de: oye, ya identifiqué que es apócrifo y te necesitamos informar para que nadie más le preste”, agregó.

De acuerdo con la Asofom, este tipo de operaciones se presenta con mayor frecuencia en préstamos personales de entre 5 mil y 8 mil pesos, aunque también existe preocupación por los fraudes en créditos empresariales, que pueden alcanzar entre 500 mil y un millón de pesos.

Propiedades que no existen y documentos falsos

Las garantías inmobiliarias también representan un foco de atención. En algunos casos, los solicitantes presentan propiedades como respaldo del crédito que posteriormente no pueden ser verificadas.

Avante relató uno de estos casos.

“Hemos identificado que no existe tal propiedad porque está en Michoacán, entonces ¿quién va a ir a verificar a Michoacán? Entonces vamos a verificar y es falso”, destacó Jorge.

La detección de este tipo de irregularidades resulta especialmente relevante cuando el bien presentado como garantía se encuentra lejos de la institución que analiza el préstamo.

Los defraudadores cambian de sector

El director general de la Asofom explicó que los mecanismos utilizados por los delincuentes también cambian conforme las instituciones endurecen sus controles.

Este comportamiento es identificado dentro del sector como una especie de “escalerita”, debido a que los defraudadores van buscando diferentes entidades financieras para intentar obtener recursos.

“Los bancos mitigan el riesgo y se pasan a las SOFOMes, las SOFOMes mitigamos el riesgo y se pasan a las uniones de crédito, a las cajas de ahorro, a las SOFIPOs, entonces van migrando como de sector y ya como que se acaba de dar la ronda sacan otra cosa”, explicó Avante.

Ante este escenario, el sector financiero busca apoyarse en herramientas tecnológicas para detectar irregularidades con mayor rapidez y evitar que una operación fraudulenta pueda repetirse en distintas instituciones.

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