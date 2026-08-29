GTA VI ya mostró más de Vice City: así fue el adelanto que llegó a Netflix

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El lanzamiento del videojuego será en noviembre. Foto: NurPhoto via AFP

Rockstar Games presentó este jueves el esperado adelanto de Grand Theft Auto VI (GTA VI) en Netflix, videojuego que será lanzado en noviembre después de meses de retraso y recientes filtraciones.

El avance de 26 minutos de GTA VI mostró a varios personajes y escenas en Vice City, la ciudad inspirada en Miami donde se desarrolla el juego.

Comienza con el personaje principal del juego, Jason, que escapa de una redada antidrogas junto con su nueva pareja, Lucia.

La pareja de personajes ha sido descrita como un dúo similar a Bonnie y Clyde, en referencia a los famosos forajidos estadounidenses de principios del siglo XX.

El adelanto también lleva a los espectadores a través de persecuciones en autos, un club de striptease, reuniones en terrazas y varios tiroteos.

¿Cuándo es el lanzamiento de GTA VI?

GTA VI estaba previsto originalmente para lanzarse a finales de 2025, pero la fecha se retrasó hasta el próximo 19 de noviembre.

La anterior entrega, GTA V, fue publicada en 2013 y vendió más de 200 millones de copias. No está claro cuántas reservas se han hecho para GTA VI.

Algunos usuarios alrededor del mundo reportaron caídas de Netflix el jueves, cuando se publicó el adelanto.

Partes del más reciente lanzamiento se filtraron en internet desde el 18 de agosto. “Evidentemente, no es así como queríamos que descubrieran el juego después de todo este tiempo“, dijo Rockstar Games en un comunicado.

Take-Two, la casa matriz de Rockstar Games, intenta encontrar a los culpables. La empresa recurrió a la justicia estadounidense y consiguió que esta le permita exigir a Microsoft y Discord a entregarle datos para poder identificar el origen de la filtración.

Las filtraciones están atribuidas a uno o más usuarios bajo el seudónimo “Cyberleek“, quienes aseguraron que lo hicieron para denunciar las prácticas comerciales de la industria.

Por otro lado, seguidores de la franquicia de videojuegos han expresado su molestia tras el anuncio de que no habrá copias físicas del juego disponibles. También por ofrecer versiones con contenido adicional a un precio más alto.

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