Trump condecora a tripulación de Artemis II y anuncia creación de la Academia Espacial de EE. UU.

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El presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, entregó la Medalla de Honor Espacial del Congreso a los cuatro astronautas que viajaron alrededor de la Luna en la misión Artemis II y firmó una orden ejecutiva para iniciar la creación de una nueva academia dedicada a formar profesionales del sector espacial.

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, recibieron el reconocimiento por su participación en la histórica misión que llevó nuevamente a seres humanos hasta las inmediaciones de la Luna después de más de 50 años.

Artemis II despegó el 1 de abril de 2026 y regresó a la Tierra el 10 de abril, después de realizar un sobrevuelo lunar.

La tripulación viajó hasta 252 mil 756 millas de la Tierra, superando el récord de distancia alcanzada por seres humanos que había establecido la misión Apollo 13 en 1970.

¿Quiénes son los astronautas de Artemis II?

La tripulación estuvo integrada por tres astronautas de la NASA y un astronauta canadiense.

Reid Wiseman fue el comandante de la misión; Victor Glover se desempeñó como piloto; Christina Koch fue especialista de misión, mientras que Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, también participó como especialista de misión.

Artemis II fue la primera misión tripulada del programa Artemis y la primera ocasión en más de cinco décadas en que seres humanos viajaron más allá de la Luna. Además, fue el primer vuelo tripulado de la nave Orion y del cohete Space Launch System (SLS).

La Medalla de Honor Espacial del Congreso fue autorizada por el Congreso estadounidense en 1969 para reconocer a astronautas que hayan realizado esfuerzos excepcionalmente meritorios y hayan contribuido al bienestar de Estados Unidos y de la humanidad.

Con los cuatro integrantes de Artemis II, el reconocimiento suma ahora 34 personas desde el inicio del programa espacial estadounidense.

Entre quienes recibieron la distinción anteriormente se encuentran figuras como Neil Armstrong, John Glenn y Alan Shepard, además de astronautas que fueron reconocidos de manera póstuma tras las tragedias de Apollo 1, Challenger y Columbia.

Trump promete el regreso de astronautas a la Luna

Durante la ceremonia, Trump también habló sobre los siguientes objetivos del programa espacial estadounidense y aseguró que Estados Unidos volverá a enviar astronautas a la superficie lunar antes de que termine su segundo mandato, en 2028.

La NASA contempla actualmente Artemis III como una misión de prueba en 2027 para demostrar capacidades de encuentro y acoplamiento entre Orion y los sistemas comerciales de aterrizaje lunar, mientras que Artemis IV está prevista para 2028 y tendrá como objetivo llevar nuevamente astronautas estadounidenses a la superficie de la Luna.

Trump también destacó los planes para establecer una presencia permanente en la Luna y avanzar posteriormente hacia Marte, dentro de la estrategia estadounidense de ampliar sus actividades de exploración espacial.

Trump anuncia la creación de la Academia Espacial de Estados Unidos

Además del homenaje a la tripulación de Artemis II, Trump anunció la creación de la Academia Espacial de Estados Unidos, una nueva institución federal que busca preparar a la próxima generación de astronautas, científicos, ingenieros, operadores y otros profesionales vinculados con el sector espacial.

El mandatario firmó una orden ejecutiva para iniciar el proceso de creación de la academia, que estará encabezado por una comisión presidencial liderada por el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

“Necesitaremos educar y capacitar a toda una generación de militares, ingenieros, operadores civiles y otros profesionales cualificados”, señaló Trump durante el anuncio.

La iniciativa busca combinar formación técnica con desarrollo de liderazgo, disciplina y servicio público. La Casa Blanca plantea que la futura academia tenga vínculos con la NASA, las Fuerzas Armadas y otras áreas del sector espacial.

Trump comparó el proyecto con instituciones militares estadounidenses como West Point, la Academia Naval de Annapolis y la Academia de la Fuerza Aérea.

“Piensen en West Point, piensen en Annapolis, piensen en la Academia de la Fuerza Aérea, piensen en la Academia de la Guardia Costera. Todas son excelentes, pero ahora vamos a tener una Fuerza Espacial”, afirmó.

La Academia Espacial todavía está en proceso de creación

Aunque Trump anunció la Academia Espacial, la institución todavía debe definir aspectos fundamentales antes de comenzar operaciones.

La orden ejecutiva establece una Comisión Presidencial sobre la Academia Espacial de Estados Unidos, que tendrá 120 días para presentar al presidente una propuesta sobre su estructura, programas académicos, requisitos de ingreso, posibles obligaciones de servicio para sus egresados, ubicación física y los cambios legislativos necesarios para ponerla en marcha.

La propuesta contempla que la academia sea liderada por la NASA y que prepare profesionales para las necesidades de un sector espacial estadounidense en expansión, tanto en el ámbito gubernamental como en áreas relacionadas con la industria.

El anuncio se produce mientras Estados Unidos busca reforzar su presencia en el espacio y competir con otras potencias en la exploración lunar y las futuras misiones a Marte.

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