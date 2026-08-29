Día del Abuelo: 5 regalos digitales para sorprender a los adultos mayores

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Regala a los abuelos buenos recuerdos. Foto: Getty Images | Ilustrativa

Los regalos digitales pueden se runa gran opción este Día del Abuelo, en Unotv.com te sugerimos algunos que podrían gustarles a los adultos mayores y hacer un poco más alegre su día.

Los recuerdos indudablemente pueden ser utilizados para realizar un regalo inolvidable a los abuelos, quienes tuvieron su juventud en otra época y vieron varios cambios con el paso del tiempo.

Las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a impulsar esos recuerdos e incluso mejorarlos con las siguientes sugerencias.

Regalos digitales para los abuelos

Trae de regreso las fotografías antiguas y dales una nueva vida digital

La inteligencia artificial (IA) se ha vuelto una herramienta que nos acompaña en el día a día y, para hacer un regalo de este tipo, puede ser un factor crucial.

Podemos hacer uso de Nano Banana2, que forma parte de la IA de Google, Gemini, y que permite editar las imágenes antiguas en casa e incluso darles un toque más moderno sin romper con la fidelidad de la imagen.

Lo único que hay que hacer es tomar una imagen de una fotografía antigua dañada por el paso del tiempo, manchas o grietas.

Foto del Fondo Casasola, Sinafo – INAH

Se sube a Gemini y se le puede solicitar que elimine los defectos, mejore la imagen, recupere los colores o incluso complete una parte faltante.

Captura: Nano Banana 2 Gemini

Aunque no siempre es fiel el retrato de la IA al original, sí podrá ser muy cercano a la imagen captada originalmente.

No solo sorprenderás a los abuelos, también tú mismo podrías quedar sorprendido con estos resultados.

Tomamos como ejemplo una imagen de las soldaderas en un tren, probamos pidiendo la modificación a Nano Banana 2 y el resultado fue el que te mostramos.

Captura de Nano Banana 2 Gemini. Foto del Fondo Casasola, Sinafo – INAH

Lo mejor de todo es que es gratis y aún se le pueden hacer más mejoras a la imagen con más peticiones a la inteligencia artificial; solo hay que tomar en cuenta que la fidelidad con la original se irá perdiendo poco a poco con cada petición extra que se realice.

Haz un álbum de fotos digitales compartido con los abuelos

Si tomaste el álbum de los abuelos y decidiste arreglar una buena cantidad de fotografías, una opción es hacer un álbum de fotos digitales al que podrán acceder cuando quieran desde su celular o que podrías agregar a un marco digital o una pantalla en casa.

Álbum en Google Fotos

Abre la aplicación Google Fotos en tu teléfono o tableta, o entra a la página web

en tu teléfono o tableta, o entra a la página web Toca la pestaña Compartido en la parte inferior

en la parte inferior Selecciona Crear álbum compartido

Ponle un nombre al álbum, por ejemplo: “Familia abuelo”

Toca Seleccionar fotos para añadir algunas imágenes iniciales, o sáltalo por ahora

para añadir algunas imágenes iniciales, o sáltalo por ahora Toca Compartir y elige a los familiares de tus contactos o copia el enlace para compartir

y elige a los familiares de tus contactos o copia el Envía el enlace por WhatsApp o mensaje

Configuración clave: asegúrate de activar la opción que dice “Permitir que los colaboradores añadan fotos y vídeos”, así otros familiares podrán aportar imágenes al álbum sorpresa para los abuelos

También es posible hacer un álbum compartido de imágenes en Apple; la cuestión es que solo se pueden abrir a través de dispositivos de la marca de la manzana, aunque existen formas de que aparezcan a través de Apple TV.

Álbumes compartidos de iCloud

Abre la aplicación Fotos en tu dispositivo Apple

en tu dispositivo Apple Ve a la pestaña Álbumes

Toca el botón “+” arriba a la izquierda y selecciona Nuevo álbum compartido

arriba a la izquierda y selecciona Escribe un nombre para el álbum y toca Siguiente

Añade los correos electrónicos o números de teléfono de tus familiares y toca Crear

Entra al álbum recién creado y ve a la pestaña Personas

Activa la opción Sitio web público si quieres un enlace rápido, o asegúrate de que los invitados puedan publicar

si quieres un enlace rápido, o asegúrate de que los invitados puedan publicar Tus familiares recibirán una invitación para aceptar el álbum en sus dispositivos Apple

Un video emotivo con fotos del pasado y el presente

Captura Google fotos en Android

Otra alternativa es crear un video con fotografías antiguas (restauradas o no) y clips cortos de hijos y nietos con las nuevas imágenes que se han tomado en los últimos años.

Sabemos que, en los años 90 y anteriores, la mayoría de las imágenes de las cámaras fotográficas se revelaban y eran puestas en los álbumes familiares.

Las nuevas tecnologías han hecho que se opte por lo digital, permitiendo tomar más fotografías, pero que en muchas ocasiones quedan olvidadas en discos duros o en archivos que nunca se vuelven a revisar.

Existen varias opciones para hacer un video con estas imágenes. Una de ellas es usar la opción Crear de Google Fotos en cualquier Android y elegir la opción Video de recuerdos.

Captura Google fotos en Android

Una vez ahí, podrás seleccionar hasta 50 imágenes, videos o clips para crear el metraje de regalo que, para los abuelos, podrás compartirles o proyectar en la pantalla de casa.

Otras opciones para los abuelos

Siempre existe la posibilidad de que les regales un mensaje de su artista favorito. Puedes usar plataformas como HolaMiFan o Famosos.com para comprar un saludo de unos minutos o segundos, donde el famoso de tu preferencia mande un saludo cariñoso para la abuela o abuelo.

También puedes comprarle el audiolibro de su preferencia, pues algunos de los adultos mayores se cansan rápidamente de la vista y poder escuchar su libro favorito los ayuda a volver a entenderlo y apreciarlo sin hacer tanto esfuerzo.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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