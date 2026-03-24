Greenpeace advierte por los graves efectos a la salud y al ambiente que provocan los derrames de petroleo

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El contacto con el petróleo puede ser dañino. Foto: Getty

Un derrame de petróleo en las costas de Veracruz afectó parte de las costas de Tabasco, con impactos en arrecifes, ecosistemas marinos y comunidades de la región, alertó Greenpeace México. Sin embargo, el petróleo contiene numerosos compuestos tóxicos que pueden causar graves problemas de salud.

Un documento de esta mismo movimiento ambientalista explica que los daños a la salud se presentan debido a los componentes del petróleo, que en mayoría se componen de hidrocarburos, que representan entre el 50% y el 98% de su composición. También se encuentran concentraciones variables de metales pesados como vanadio, níquel, cobre y hierro.

¿Qué efectos tiene el derrame de petroleo en la salud?

Greenpeace explicó que el crudo contiene miles de compuestos químicos diferentes que, en caso de un derrame de petroleo, pueden provocar diferentes efectos en la salud.

Benceno

Este compuesto puede entrar en el cuerpo vía el tracto respiratorio, gastrointestinal o a través de la piel. Se ha comprobado que entre el 20% y el 40% puede absorberse por la piel.

Causa irritación en la piel, ojos y tracto respiratorio superior. Exposiciones más prolongadas pueden producir depresión, dolores de cabeza, vértigo y náuseas. Es considerado cancerígeno para el ser humano y no existe un nivel de seguridad conocido.

Trabajadores expuestos al benceno han incrementado su riesgo de leucemia, mientras que en mujeres embarazadas puede acumularse en el torrente sanguíneo del feto.

Tolueno

Se absorbe rápidamente a través del tracto respiratorio y su absorción por la piel es mínima.

Sus principales efectos son sobre el sistema nervioso. Puede provocar fatiga, dolor de cabeza, irritación de garganta y ojos, confusión mental, debilitamiento muscular e insomnio.

Xileno

Produce irritación de garganta, nariz, ojos y tracto respiratorio. Genera efectos en el sistema nervioso similares a los del tolueno. En altas dosis puede provocar neumonitis y deterioro renal y hepático.

PAH

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos también están presentes en el crudo. Entre los más conocidos se encuentra el benzo(a)pireno (BaP).

Estos compuestos pueden provocar cáncer de piel y de pulmón y, debido a su alto potencial cancerígeno, no existen límites de seguridad recomendados.

¿Cómo afectan los derrames de petróleo a la vida marina?

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), los derrames de petróleo dañan la vida marina de dos formas:

Contaminación por petróleo

Ocurre cuando el petróleo daña físicamente a plantas o animales. Puede cubrir las alas de las aves e impedirles volar, o eliminar las propiedades aislantes del pelaje de especies como la nutria marina, poniéndolas en riesgo de hipotermia.

Toxicidad del petróleo

El petróleo contiene numerosos compuestos tóxicos que pueden causar graves problemas de salud.

El nivel de contaminación influye en las probabilidades de supervivencia.

Los efectos de los derrames de petróleo pueden ser de largo plazo, por lo que se requiere intervención humana para su limpieza y la recuperación del ecosistema, destacó la NOAA.

Greenpeace exige acción urgente por derrame de petróleo en Veracruz

Greenpeace México, afirman impactos severos en los ecosistemas y comunidades habitadas de las diversas zonas afectadas por el derrame de petróleo en Veracruz, por lo que exige acciones urgentes.

Desde el 18 de marzo, se registraron por primera vez reportes de chapopote en Tamiahua, Tuxpan y Cazones, en el norte de Veracruz.

Desde aquel momento a la fecha, el hidrocarburo se ha extendido a lo largo de 630 kilómetros de litoral, correspondiente a casi la extensión completa del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, el cual va desde la laguna de Tamiahua, en Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco.

Pemex reporta un 85% de avance en la limpieza, reportes de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México indican que la contaminación persiste en múltiples zonas.

La Red señala que la mayoría de las playas no ha sido limpiada y continúa llegando chapopote a distintos puntos del litoral. Advierte que las labores se concentran solo en playas visibles, sin evaluar el impacto en los arrecifes, una de las zonas más sensibles del ecosistema.

En los últimos días, también se ha detectado el reingreso de petróleo a playas que ya habían sido atendidas, lo que obliga a repetir las tareas de limpieza y agrava la contaminación en la región.

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