Mark Zuckerberg declara en juicio histórico sobre adicción a redes sociales

Se analizan efectos de Instagram en la salud mental de los jóvenes. Foto: Reuters

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, acudió este miércoles a un tribunal de Los Ángeles para declarar en un juicio sobre la adicción a las redes sociales, con relación a las acusaciones de que Instagram se diseñó para volver adictos a los usuarios jóvenes.

Mark Zuckerberg también es acusado de haber engañado al Congreso en 2024 sobre el diseño de sus plataformas, tras afirmar que la empresa no instruyó a sus equipos a maximizar el tiempo de uso en sus aplicaciones.

Juicio contra Meta por impacto de Instagram en la salud mental

Durante la audiencia, el abogado Mark Lanier, representante de una mujer que demanda a la compañía, presentó correos electrónicos de 2014 y 2015 en los que Zuckerberg planteaba objetivos para incrementar en un porcentaje de dos dígitos el tiempo que los usuarios pasaban en la aplicación.

Zuckerberg sostuvo que, aunque en el pasado existieron metas relacionadas con el tiempo de uso, la compañía ha cambiado su enfoque. “Si lo que intentan decir es que mi testimonio no fue preciso, estoy totalmente en desacuerdo con eso”, declaró ante el jurado.

Es la primera vez que el fundador de Facebook testifica en un tribunal sobre los efectos de Instagram en la salud mental de usuarios jóvenes. Aunque ya había comparecido ante el Congreso por temas similares, en este juicio con jurado están en juego posibles daños económicos para la empresa si el fallo resulta adverso.

La demanda forma parte de una reacción global contra las plataformas digitales por su impacto en menores de edad.

Restricciones a redes sociales en Australia, España y Estados Unidos

En el plano internacional, Australia prohibió el acceso a redes sociales a menores de 16 años. En España se analizan restricciones similares.

En Estados Unidos, el estado de Florida aprobó una ley que impide a las empresas permitir el acceso a menores de 14 años, norma que actualmente es impugnada por grupos de la industria tecnológica.

La mujer demandante comenzó a usar Instagram y YouTube, propiedad de Google, cuando era niña. Alega que las compañías priorizaron ganancias al fomentar el uso intensivo pese a conocer posibles riesgos para la salud mental. Según su demanda, las aplicaciones contribuyeron a su depresión y pensamientos suicidas.

Meta y Google han rechazado las acusaciones y señalan que han incorporado funciones de protección para usuarios jóvenes. Meta también ha citado hallazgos de la Academia Nacional de Ciencias que, según la empresa, no prueban que las redes sociales afecten directamente la salud mental infantil.

El caso funciona como prueba para miles de demandas presentadas en Estados Unidos contra Meta, Google, Snap y TikTok, promovidas por familias, distritos escolares y estados que acusan a las empresas de agravar una crisis de salud mental juvenil.

