¿Qué comerán los astronautas? Revelan menú de Artemis II rumbo a la Luna

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La alimentación de los astronautas debe cumplir con varios requisitos. Foto: AFP

La misión Artemis II abrirá su ventana de lanzamiento este miércoles 1 de abril a las 14:45 horas (tiempo del Centro de México) y, a horas del despegue rumbo a la Luna, surge una pregunta: ¿qué comerán los astronautas?

La NASA dio a conocer el menú que Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen tendrán durante la misión.

Un menú diseñado para sobrevivir en el espacio

La NASA explicó que los alimentos deben cumplir con varios requisitos: larga duración, seguridad alimentaria, valor nutricional y facilidad de consumo en microgravedad.

Además, deben generar la menor cantidad posible de migas o residuos que puedan interferir con los sistemas de la nave Orión, donde viajarán los astronautas.

¿Qué incluye el menú de Artemis II?

El menú está lejos de ser limitado: incluye 189 alimentos distintos y más de 10 tipos de bebidas, cuidadosamente seleccionados.

Entre ellos encontramos:

43 tazas de café disponibles para la tripulación

58 tortillas, un alimento clave en el espacio por su bajo riesgo de generar migas

5 tipos de salsas picantes para intensificar el sabor de los alimentos

5 productos de origen canadiense dentro del menú

Aunque no hay comida fresca, el menú incluye una gran variedad de platillos:

Comidas principales y acompañamientos

Pecho de res a la barbacoa

Macarrones con queso

Quiche de verduras

Cuscús con nueces

Brócoli gratinado, coliflor y ejotes picantes

Calabaza mantequilla

Snacks y básicos

Tortillas y pan plano de trigo

Granola con arándanos

Almendras y nueces de la India

Ensalada de mango y fruta tropical

Bebidas:

Café

Té verde

Limonada

Sidra de manzana

Smoothie de mango y durazno

Bebidas de desayuno (chocolate, vainilla y fresa)

Cocoa y bebida de piña

Postres

Galletas

Chocolate

Pastel

Pudín

Almendras cubiertas de dulce

Cobbler (postre tipo pay)

Condimentos culinarios

Miel de maple

Crema de chocolate

Mantequilla de cacahuate

Salsa picante

Mostaza picante

Mermelada de fresa

Miel

Canela

Mantequilla de almendra

¿Por qué no llevan comida fresca?

En la nave Orión no hay refrigeración, por lo que los alimentos frescos quedan descartados. En su lugar, se utilizan alimentos:

Listos para consumir

Liofilizados (rehidratables)

Termoestabilizados

Irradiados

Esto permite que la comida se conserve durante toda la misión sin comprometer la seguridad de la tripulación.

Los astronautas de Artemis II también eligen qué comer

Antes del vuelo, los astronautas prueban y califican los alimentos. Con base en sus preferencias, se arma un menú personalizado que también cumple con los requerimientos nutricionales.

Además, cada astronauta cuenta con paquetes de comida organizados por días, lo que les da cierta flexibilidad durante la misión.

Diseñar el menú de Artemis II implicó equilibrar nutrición, peso, volumen y seguridad dentro de una nave compacta y autónoma.

Cada detalle cuenta, desde evitar migas hasta asegurar que los alimentos puedan prepararse fácilmente con agua o calor, sin interferir con los sistemas de la nave.

Cabe mencionar que la comida en el espacio no solo es una necesidad básica, sino una pieza clave para el éxito de la misión de Artemis II.

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