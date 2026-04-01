¿Qué comerán los astronautas? Revelan menú de Artemis II rumbo a la Luna
La misión Artemis II abrirá su ventana de lanzamiento este miércoles 1 de abril a las 14:45 horas (tiempo del Centro de México) y, a horas del despegue rumbo a la Luna, surge una pregunta: ¿qué comerán los astronautas?
La NASA dio a conocer el menú que Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen tendrán durante la misión.
Un menú diseñado para sobrevivir en el espacio
La NASA explicó que los alimentos deben cumplir con varios requisitos: larga duración, seguridad alimentaria, valor nutricional y facilidad de consumo en microgravedad.
Además, deben generar la menor cantidad posible de migas o residuos que puedan interferir con los sistemas de la nave Orión, donde viajarán los astronautas.
¿Qué incluye el menú de Artemis II?
El menú está lejos de ser limitado: incluye 189 alimentos distintos y más de 10 tipos de bebidas, cuidadosamente seleccionados.
Entre ellos encontramos:
- 43 tazas de café disponibles para la tripulación
- 58 tortillas, un alimento clave en el espacio por su bajo riesgo de generar migas
- 5 tipos de salsas picantes para intensificar el sabor de los alimentos
- 5 productos de origen canadiense dentro del menú
Aunque no hay comida fresca, el menú incluye una gran variedad de platillos:
Comidas principales y acompañamientos
- Pecho de res a la barbacoa
- Macarrones con queso
- Quiche de verduras
- Cuscús con nueces
- Brócoli gratinado, coliflor y ejotes picantes
- Calabaza mantequilla
Snacks y básicos
- Tortillas y pan plano de trigo
- Granola con arándanos
- Almendras y nueces de la India
- Ensalada de mango y fruta tropical
Bebidas:
- Café
- Té verde
- Limonada
- Sidra de manzana
- Smoothie de mango y durazno
- Bebidas de desayuno (chocolate, vainilla y fresa)
- Cocoa y bebida de piña
Postres
- Galletas
- Chocolate
- Pastel
- Pudín
- Almendras cubiertas de dulce
- Cobbler (postre tipo pay)
Condimentos culinarios
- Miel de maple
- Crema de chocolate
- Mantequilla de cacahuate
- Salsa picante
- Mostaza picante
- Mermelada de fresa
- Miel
- Canela
- Mantequilla de almendra
¿Por qué no llevan comida fresca?
En la nave Orión no hay refrigeración, por lo que los alimentos frescos quedan descartados. En su lugar, se utilizan alimentos:
- Listos para consumir
- Liofilizados (rehidratables)
- Termoestabilizados
- Irradiados
Esto permite que la comida se conserve durante toda la misión sin comprometer la seguridad de la tripulación.
Los astronautas de Artemis II también eligen qué comer
Antes del vuelo, los astronautas prueban y califican los alimentos. Con base en sus preferencias, se arma un menú personalizado que también cumple con los requerimientos nutricionales.
Además, cada astronauta cuenta con paquetes de comida organizados por días, lo que les da cierta flexibilidad durante la misión.
Diseñar el menú de Artemis II implicó equilibrar nutrición, peso, volumen y seguridad dentro de una nave compacta y autónoma.
Cada detalle cuenta, desde evitar migas hasta asegurar que los alimentos puedan prepararse fácilmente con agua o calor, sin interferir con los sistemas de la nave.
Cabe mencionar que la comida en el espacio no solo es una necesidad básica, sino una pieza clave para el éxito de la misión de Artemis II.
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