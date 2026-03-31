Robot “enfermero” sorprende en hospital de China

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Robots podrían ayudar en hospitales en el futuro. Foto: Getty Images

Un robot humanoide se hizo viral tras trabajar como “enfermero” en un hospital de China. El androide, que pertenece a la empresa Unitree, puede desde tender camas hasta seleccionar material de salud.

A través de un video de redes sociales se puede observar al robot realizando diferentes tareas de apoyo. El material fue grabado por el periodista chino Li Zexin, quien lo compartió en su cuenta de X el pasado 28 de marzo.

Se puede ver al robot humanoide llevar una silla de ruedas junto a una cama de hospital, mover una manija para acomodar el colchón y sacar medicamentos de un cajón.

Otro nivel el manejo de robots en China

El fragmento proviene de un video más extenso publicado por la empresa china, donde se observa a los robots humanoides realizando pruebas en situaciones cotidianas, tras la publicación de un código abierto denominado UnifoLM-WBT-Dataset.

El video también muestra a los robots tendiendo camas, acomodando cojines, levantando platos, así como eligiendo, comprando y organizando alimentos; además de limpiar mesas, entre otras tareas.

Detallan que se trata de un conjunto de datos de teleoperación de cuerpo completo de alta calidad para robots humanoides del mundo real, diseñado para operar en entornos abiertos.

Este código fue liberado el pasado 5 de marzo de 2026 y continúa en constante actualización.

De acuerdo con la empresa, el objetivo es crear el conjunto de datos más completo sobre robots humanoides, en términos de cobertura de escenarios, complejidad de tareas y diversidad de manipulación.

¿Qué es Unitree?

Unitree Robotics (Hangzhou Yushu Technology) es una empresa fundada en 2016, especializada en el desarrollo, producción y venta de robots cuadrúpedos y robots humanoides económicos.

Según la compañía, Unitree desarrolla internamente componentes clave para robots, como motores, reductores, controladores, LIDAR y algoritmos de percepción y control de movimiento de alto rendimiento, integrando toda la cadena de valor de la industria robótica y alcanzando liderazgo tecnológico en el campo de los robots cuadrúpedos.

Actualmente, ha presentado más de 200 solicitudes de patentes en China y a nivel internacional, incluyendo más de 180 patentes concedidas.

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