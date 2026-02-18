Dentro de la nave Orión: ¿cómo será la vida de los astronautas que viajarán a la Luna?

GENERANDO AUDIO...

Orión ofrecerá un volumen habitable de 9.34 metros cúbicos. Foto: NASA

El ser humano se prepara para volver a la Luna y la nave Orión jugará un papel central en ese regreso. La misión Artemis II marcará un momento histórico: cuatro astronautas viajarán alrededor del satélite natural de la Tierra tras más de medio siglo sin misiones tripuladas más allá de la órbita baja.

La cápsula de la NASA transportará a Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense. Durante aproximadamente diez días, la nave se convertirá en su casa, oficina, comedor, dormitorio y hasta gimnasio.

Un hogar compacto rumbo a la Luna

Orión ofrecerá un volumen habitable de 9.34 metros cúbicos. Ese espacio equivale, de forma aproximada, al interior de dos minivans. La tripulación organizará cada centímetro para trabajar y desplazarse en condiciones de microgravedad.

Tras el lanzamiento a bordo del cohete SLS, Wiseman y Glover guardarán los reposapiés de sus asientos. Esta acción liberará área dentro de la cabina y permitirá mayor movilidad durante el trayecto.

La nave supera con claridad al módulo de mando del programa Apolo. Orión cuenta con casi 60% más espacio que los 5.95 metros cúbicos disponibles en aquellas históricas misiones lunares.

Menú fijo y horarios estrictos

Los alimentos se definirán mucho antes del despegue. Científicos del Laboratorio de Sistemas de Alimentos Espaciales, ubicado en Houston, colaboraron con la tripulación para seleccionar cada comida.

A diferencia de lo que ocurre en la Estación Espacial Internacional, Artemis II no ofrecerá opciones diarias variables. Los astronautas seguirán un menú fijo diseñado según sus preferencias personales y necesidades nutricionales.

Orión integrará un dispensador de agua y un calentador. Estos sistemas permitirán rehidratar y calentar los alimentos. La agenda de la misión incluirá horarios específicos para comer, lo que garantizará energía suficiente para todas las tareas.

Ejercicio diario contra la microgravedad

Cada astronauta dedicará 30 minutos diarios al ejercicio. Esta rutina buscará reducir la pérdida muscular y ósea provocada por la falta de gravedad.

La nave incorporará un volante de inercia, conocido como flywheel. Este dispositivo, instalado debajo de la escotilla lateral, cumplirá doble función: servirá como escalón durante el ingreso y como equipo de entrenamiento en órbita.

El mecanismo funcionará mediante cables y ofrecerá resistencia similar a la de un yoyo. Los astronautas podrán realizar ejercicios aeróbicos y de fuerza, con una carga máxima cercana a los 180 kilos.

El diseño compacto responde a estrictas limitaciones de masa y volumen. El flywheel pesa apenas 13.6 kilos y ocupa un espacio comparable al de una maleta de mano, muy lejos de las pesadas máquinas usadas en la EEI.

Higiene en el espacio: privacidad y eficiencia

La zona de higiene incluirá puertas para garantizar privacidad. El módulo albergará un inodoro y espacio para los kits personales, que contendrán cepillos, pasta dental, jabón y otros artículos básicos.

Los astronautas no podrán ducharse. Mantendrán la limpieza corporal mediante jabón líquido, agua y champú sin enjuague.

El Sistema Universal de Gestión de Residuos separará orina y heces. La nave expulsará la orina al exterior, mientras que almacenará los residuos sólidos para su eliminación al regresar a la Tierra.

En caso de fallas, la tripulación recurrirá a orinales de contingencia plegables. Las bolsas recolectoras admitirán cerca de un litro de líquido y se conectarán al sistema de ventilación.

Salud vigilada en todo momento

Orión llevará un kit médico con insumos de primeros auxilios y herramientas de diagnóstico, como estetoscopio y electrocardiograma. La tripulación mantendrá comunicación constante con especialistas en tierra.

Los astronautas sostendrán conferencias médicas privadas de forma regular. Estas sesiones permitirán evaluar su estado físico y bienestar general durante el viaje.

Dormir atados a la pared

La agenda diaria reservará ocho horas completas para dormir. Durante la mayor parte de la misión, además de que los cuatro tripulantes descansarán al mismo tiempo.

Los sacos de dormir se sujetarán a las paredes de la cápsula. Esta técnica evitará desplazamientos involuntarios dentro de la cabina.

Vida digital en el espacio profundo

Dentro de Orión, la comunicación se realizará mediante micrófonos de mano, altavoces o auriculares. Los astronautas contactarán al control de la misión, al equipo médico y a sus familias.

La nave también integrará tablets y computadoras portátiles. Estos dispositivos servirán para revisar procedimientos y almacenar entretenimiento previamente descargado.

Un paso decisivo hacia la Luna

Artemis II verificará el desempeño de los sistemas de soporte vital de Orión en el entorno real del espacio profundo. La misión allanará el camino para futuros viajes a la superficie lunar.

La nave no solo transportará astronautas. También llevará expectativas científicas, tecnológicas y el impulso de una nueva era de exploración espacial.

